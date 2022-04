Una Vita, anticipazioni 17 aprile: Natalia e Felipe si avvicinano, Aurelio…

Anticipazioni Una Vita, puntata oggi: Felipe ha un sospetto e mette alle strette Mendez

La voce dell’aggressione subita da Natalia Quesada nel vicolo di Acacias inizierà a diffondersi nella nuova puntata della soap opera spagnola. A insospettirsi sarà in particolare l’avvocato del quartiere, che quel giorno aveva invitato a cena la messicana ed era stato proprio lui a soccorrerla, evitando il peggio. Nel nuovo episodio della telenovela l’Alvarez Hermoso inizierà ad avere dei sospetti sul mandate dell’omicidio e cercherà conferme alle sue ipotesi, per questo si servirà della sua amicizia con l’investigatore Aurelio Mendez. Proprio da quest’ultimo cercherà di carpire di nascosto informazioni sulle indagini. Riuscirà a capire chi ha tentato di uccidere l’amica nelle scorse puntate della soap opera di Canale5? Quel che è certo è che la donna dovrà affrontare presto nuovi pericoli.



Anticipazioni nuovo episodio, un gesto non passa inosservato ad Aurelio: in arrivo una contromossa?

Oltre a cercare di carpire informazioni riguardo alle indagini sul tentato omicidio di Natalia, Felipe nella puntata di oggi deciderà di confrontarsi proprio con la diretta interessata. L’avvocato si presenterà in casa dei Quesada, andando a trovare l’amica con la presenza del fratello. I due protagonisti di Calle Acacias sembreranno avvicinarsi sempre di più e questa intimità non passerà inosservata al fratello della messicana. Nelle prossime puntate della soap opera spagnola l’uomo deciderà di agire e lo farà in modo del tutto imprevedibile.

Una Vita, cosa è successo in Calle Acacias: la dark lady costretta a rimediare a un torto

Intanto nelle scorse puntate Felipe è riuscito a ottenere la rivincita sull’ormai ex moglie Genoveva Salmeron. L’avvocato ha diffuso infatti nel quartiere la voce che dietro le malefatte di Natalia Quesada degli ultimi mesi c’era proprio la mano della dark lady. Con la reputazione ormai infangata, la donna ha deciso di correre ai ripari per riabilitare il suo buon nome. Nella scorsa puntata della telenovela spagnola, ha infatti invitato in casa sua le signore del quartiere per offrire la sua versione dei fatti. La donna ha raccontato che l’ex ha diffuso una serie di bugie con lo scopo di vendicarsi. Una mossa che ha finito per confondere le signore di Acacias 38. Quel che è certo è che lo scontro tra Genoveva e Felipe è destinato ad acuirsi nelle prossime puntate della soap opera e non mancheranno i colpi bassi tra gli ex coniugi.