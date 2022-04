Una Vita, anticipazioni 18 aprile: Marcos cerca alleati, Ramon contro Antonito

Spoiler nuovo episodio: Marcos fa una proposta choc a Miguel, saranno di nuovo alleati?

Messo alle strette da Aurelio Quesada e Genoveva Salmeron, e con il tentativo di uccidere Natalia fallito, il padre di Anabel deciderà di trovare nuovi alleati e punterà una sua vecchia conoscenza. Proprio così! Il messicano farà una proposta inaspettata al nipote di Sabina e Roberto, che lo spiazzerà nella nuova puntata di Una Vita. Le anticipazioni della soap opera di Canale5 svelano che l’uomo chiederà all’Olmedo di tornare a lavorare con lui. Ma non è tutto! Per convincere il ragazzo ad entrare di nuovo in società con lui gli prometterà che, se accetterà, lo aiuterà a riconquistare Anabel (che come sappiamo ha iniziato una relazione con il perfido Aurelio). Il giovane avvocato accetterà la proposta, nella speranza di riconquistare l’ex fidanzata?



Anticipazioni Una Vita: duro scontro tra padre e figlio nella puntata di oggi

Intanto, mentre Marcos cercherà di riportare dalla sua parte Miguel Olmedo e allontanare nello stesso tempo la figlia dal perfido Aurelio Quesada, anche in casa Palacios le cose non andranno bene. Antonito e Ramon infatti continueranno ad avere delle visioni opposte. In particolare le posizioni estreme del politico non piaceranno per nulla al padre, e anche Lolita nelle scorse puntate aveva ripreso il marito. Quello che succederà però nel nuovo episodio della soap opera spagnola, in onda tutti i giorni su Canale5, è che Palacios senior litigherà duramente con il figlio. Riuscirà a fargli recuperare il senno?

Una Vita, scoppia la passione tra due personaggi: succederà tutto nei prossimi episodi

Intanto, mentre nella puntata di oggi Miguel Olmedo sarà indeciso se accettare la proposta di Marcos Bacigalupe, nei prossimi episodi il ragazzo smaschererà Daniela Stabile. Scoprirà che la cameriera è una spia che indaga sul conto dei nonni per scoprire i responsabili di una rapina avvenuta molti anni fa in Svizzera. Rapina che ha cambiato profondamente il padre, un poliziotto, che non si è mai ripreso da allora. Miguel capirà che i responsabili del furto erano stati proprio i suoi genitori e rimarrà spiazzato. Per arrivare a carpire queste informazioni l’avvocato tenderà un tranello alla cameriera del Nuovo Secolo XX e la sorprenderà in cantina intenta a cercare il tunnel scavato dai nonni. A quel punto però succederà l’imprevedibile: i due ragazzi si faranno travolgere dalla passione e faranno l’amore. Dopo l’avvicinamento tra Natalia e Felipe, anche l’avvocato e la poliziotta non riusciranno più a reprimere i loro reali sentimenti e questa nuova storia d’amore finirà per condizionare irrimediabilmente il destino dei due protagonisti della telenovela di Canale5.