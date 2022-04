Una Vita, anticipazioni 8 aprile: Casilda scossa da un uomo, Sabina gelosa di…

Anticipazioni prossima puntata (8 aprile): Casilda scioccata dall’incontro con un uomo misterioso

Avrà un sussulto Casilda nella puntata dell’8 aprile di Una Vita. La domestica infatti sarà turbata da un incontro che finirà per cambiarle l’esistenza. Proprio così! Da sempre fedele al compianto marito Martin, morto proprio tra le sue braccia, Casilda potrebbe presto trovare l’amore. Nella nuova puntata della soap opera spagnola infatti la donna incontrerà tra le vie di Acacias un venditore di caramelle che la scioccherà. L’uomo infatti assomiglierà in modo impressionante proprio a Martin. Cosa farà Casilda Escolano Lopez nei prossimi episodi della telenovela? Avvicinerà l’uomo misterioso? Per la domestica di Calle Acacias non mancheranno i colpi di scena nelle nuove puntate della soap opera.



Spoiler nuovo episodio: Sabina non sopporta le attenzioni del marito per Daniela oggi e teme il peggio

Non sarà soltanto Casilda a tenere il pubblico di Canale5 con il fiato sospeso nella prossima puntata di Una Vita. Il mistero intorno alla figura di Daniela Stabile sarà infatti al centro dei nuovi episodi. In particolare, nella puntata dell’8 aprile, Sabina sarà particolarmente infastidita dal legame nato tra la sua cameriera e il marito. La nonna di Miguel arriverà addirittura a provare gelosia per le attenzioni che Roberto avrà per la bella Daniela. La donna inizierà a temere che tra i due possa nascere qualcosa e che la cameriera del Nuovo Secolo XX possa mettere in crisi il suo matrimonio. In realtà Daniela avrà tutt’altro in mente!

Una Vita, dove eravamo rimasti: cosa è successo tra Felipe e Natalia Quesada

Mentre al Nuovo Secolo XX inizieranno ad esserci dei problemi per gli Olmedo per via degli strani atteggiamenti di Daniela, nelle scorse puntate Genoveva ha iniziato a tessere una nuova trappola per Felipe. La dark lady non ha ancora dimenticato il marito e i suoi tradimenti, per questo ha inscenato ad Acacias una lite furibonda con Natalia. La donna ha confessato a Felipe i suoi misfatti e di aver accettato la proposta di Genoveva di sedurlo per poi danneggiarlo. Ma non è tutto però! Per portare Felipe a fidarsi di lei, Natalia oggi confessa all’avvocato di aver chiuso ogni legame con Genoveva. A confermare la rottura tra la Quesada e la Salmeron è anche Liberto, testimone dello scontro. Tutto questo basterà a Felipe per fidarsi di Natalia Quesada? Gli spoiler della telenovela spagnola svelano che il bell’avvocato di Acacias 38 finirà per mettere alla prova la sorella di Aurelio.