Una Vita, anticipazioni 9 aprile: Antonito perde la testa, Marcos in gabbia

Anticipazioni puntata oggi: Antonito scrive un articolo radicale che sconvolge tutti

Il ritorno del giovane Palacios dal Marocco creerà non poche tensioni tra gli abitanti di Calle Acacias nei nuovi episodi. Cambiato, e diventato un devoto fedele, dopo la sua missione in Nordafrica, il marito di Lolita sarà protagonista della puntata di sabato 9 aprile di Una Vita. Un suo articolo, dai toni piuttosto radicali, infatti finirà per sollevare un polverone in quartiere. Il giovane politico continuerà a creare scandalo anche dopo essere stato perdonato dalla consorte per il tradimento consumato con Natalia Quesada. Intanto in quartiere Jacinto e Servante, rifiutati dalla banda universitaria, metteranno su un gruppo loro, coinvolgendo gli altri abitanti del quartiere. La prima prova della banda di Acacias sarà però un totale disastro!



Genoveva Salmeron raggiunge il suo scopo: Bacigalupe messo all’angolo nei prossimi episodi della soap opera spagnola

Le anticipazioni, della telenovela ideata da Aurora Guerra, svelano che Marcos sarà costretto ad aprire gli occhi. Il messicano scoprirà di essere stato raggirato dalla dark lady di Acacias che, con le minacce, è riuscita ad ottenere il 15% della società consegnandola direttamente nelle mani di Aurelio, diventato così socio di maggioranza. Nella puntata di oggi il padre di Anabel scoprirà di essere stato truffato dalla moglie di Felipe e dovrà mandar giù un boccone amarissimo. Dalla sua parte però ci sarà la domestica Soledad, con la quale ormai sarà sempre più intimo. Per l’uomo però i problemi non finiranno presto!

Una Vita anticipazioni, ancora guai per un noto personaggio: cosa accadrà

Entrato nella soap opera di Canale5 come un personaggio mite, pronto a trovare l’amore accanto a Felicia, Marcos Bacigalupe si è rivelato successivamente essere tutt’altro! Nelle scorse puntate il pubblico attento di Canale5 ha scoperto che in passato l’uomo è stato un mercenario nelle mani di Salustiano Quesada per il quale ha commesso una serie di terribili crimini, come l’omicidio del fidanzato della figlia, Carlos. Raggirato da Aurelio e dalla dark lady della telenovela iberica, per l’uomo i guai non finiranno: contro di lui si metterà anche Miguel Olmedo. Nei nuovi episodi infatti il ragazzo tenterà un furto in casa del padre dell’ex fidanzata e per farlo mentirà. Dirà al Bacigalupe che la figlia, rinchiusa in convento, sarà in crisi. Questo porterà l’imprenditore a partire alla volta del convento, permettendo all’avvocato di intrufolarsi in casa sua per rubare il contenuto della cassaforte. L’amante di Soledad però scoprirà l’inganno e coglierà il nipote di Sabina con le mani nel sacco. Sarà Roberto a salvare il ragazzo, colpendo il messicano sulla testa e permettendo al nipote di scappare in Svizzera. Il giovane lascerà così la soap opera spagnola ricongiungendosi con Daniela con la quale inizierà una storia d’amore, dopo che la ragazza ha scatenato una rete di inganni e la gelosia di Sabina.