Una Vita, anticipazioni dal 10 al 16 aprile 2022

Puntate prossima settimana: Marcos impazzisce di rabbia e commissiona l’omicidio di Natalia

Ci sarà ancora Marcos al centro delle puntate italiane di Una Vita. La soap opera, in onda tutti i giorni su Canale5, vedrà l’uomo accettare la richiesta di Mendez di dargli più tempo per poter incastrare Natalia. La situazione però degenererà negli episodi della prossima settimana della soap opera spagnola e il padre di Anabel piomberà in casa di Aurelio Quesada minacciandolo e prendendo a male parole anche Genoveva Salmeron. Il Quesada dirà al suo nemico giurato che il padre Salustiano ha rifiutato la sua proposta e a quel punto Bacigalupe prenderà una decisione choc: far uccidere Natalia. L’uomo commissionerà l’omicidio della ragazza e intanto sconvolgerà la figlia, raccontandole che ad uccidere Felicia è stata proprio la sua amica messicana.



Anticipazioni Una Vita, nuovi colpi di scena negli episodi italiani: smascherato un altro misfatto

Nei prossimi episodi della telenovela iberica Natalia convincerà l’Alvarez Hermoso di essere pentita delle sue azioni e di volersi riappacificare con Lolita. A quel punto l’avvocato organizzerà un incontro a sorpresa tra la Quesada e Palacios, nella pensione di Fabiana. La donna cercherà di sedurlo, ma lui la rifiuterà. La scena verrà vista proprio dalla moglie del politico che uscirà allo scoperto e si riappacificherà definitivamente con lui. Intanto nel quartiere si spargerà la voce dell’innocenza della messicana, mentre tutte le colpe ricadranno su Genoveva che avrà un duro scontro con l’ex. La dark lady correrà ai ripari organizzando un incontro con le donne del quartiere per salvare la sua reputazione. Intanto la sorella di Aurelio sarà pronta a uscire a cena con l’avvocato di Acacias, Felipe, ma verrà aggredita per strada. Fortunatamente verrà tratta in salvo, ma la notizia farà il giro del quartiere. Anabel correrà dal suo amante per capire qual è la verità riguardo la terribile aggressione e lui gli confesserà di avere il sospetto che sia stato Marcos il mandante del crimine. Intanto il rapporto stretto tra l’ex della dark lady e la Quesada metterà in allarme Fabiana e Lolita.

Spoiler episodi nuova settimana: Casilda avvicina Martinez, la moglie di Liberto scopre tutto

Tra le protagoniste delle puntate della prossima settimana di Una Vita ci sarà anche Casilda. Scioccata dall’incontro con Martinez, un venditore ambulante somigliante al marito Martin (morto tra le sue braccia), la domestica riuscirà a parlare con lui. I due si daranno un appuntamento. Intanto Rosina scoprirà che qualcosa sta turbando la Escolano e le chiederà spiegazioni. La donna racconterà di credere che Martinez sia il fantasma del consorte, la moglie di Liberto le racconterà che in passato anche lei ha visto più volte il fantasma di Maximiliano, il marito defunto. Questa storyline porterà a una nuova storia d’amore nelle prossime puntate della soap opera di Aurora Guerra? Non rimane che stare sintonizzati.