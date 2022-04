Uomini e Donne, Armando Incarnato messo sotto accusa da Tina: “Usi le donne”

Tina Cipollari non ha pietà del cavaliere di Uomini e Donne: “Tieni le donne solo per dare un senso alla tua presenza”

La puntata di oggi del dating show prodotto e condotto da Maria De Filippi è iniziata subito con Armando Incarnato al centro dello studio. In questa occasione il cavaliere partenopeo ha chiuso la frequentazione con due dame perchè ha capito di non essere minimamente interessato ad approfondire la conoscenza. Questa decisione ha fatto infuriare nel vero senso della parola la popolare opinionista, che nei confronti del cavaliere non ha certo usato mezzi termini:

“Sei tu che usi le donne…Non gli altri…Le usi solo per venire in trasmissione e non fare brutta figura dando così un senso alla tua presenza…”

E il pubblico in studio ha riempito di applausi la donna in segno di approvazione, tanto che il cavaliere è rimasto assolutamente spiazzato: “Ammazza oggi quanti applausi…Era da parecchio che non battevate le mani…”

Armando Incarnato non ci sta e replica all’opinionista: “Non ti scaldare troppo”

Tina Cipollari è però un vero e proprio fiume in piena nei confronti del cavaliere di Uomini e Donne. Difatti quest’ultima ha puntato il dito contro di lui, asserendo di credere che dovrebbe evitare di screditare sempre gli altri, visto come si comporterebbe: “Sai perchè mi scaldo? Perchè tu screditi tanto gli altri, ma il primo sei tu!” Il cavaliere, che ieri ha lanciato una frecciatina ad Alessandro Vicinanza, si è però subito difeso rispedendo tali accuse al mittente. Ha poi preso la parola una delle due dame, che non ha nascosto di esserci rimasta assai male per il modo in cui si è comportato:

“Ci sono rimasta veramente male…Sono venuta qua solo per te…Ti sei sempre professato rispettoso ed educato e corretto…Invece questa volta non è stato così…”

Secondo la dama il cavaliere avrebbe dovuto essere sincero sulle sue intenzioni fin dall’inizio: “Non credo che avresti perso molto tempo a scrivermi un messaggio per comunicarmelo…”

Uomini e Donne, scoppia il caos in studio: è successo oggi in puntata

E’ poi intervenuta nuovamente Tina, che ovviamente ha sferrato un nuovo affondo nei confronti del protagonista della puntata di oggi:

“Non dovevi tenerle…La gente non deve stare a perdere tempo dietro alle tue pazzie…Ai tuoi alti e bassi…”

L’opinionista ha poi rivelato di essere stufa di continuare ad ascoltare le presunte scuse di Armando: “A te non sono mai interessate…Chiudi questa cosa…Ora esco dallo studio…” Ha poi chiesto provocatoriamente a Maria De Filippi di dargli l’opportunità di farlo venire in trasmissione a fare il suo show senza conoscere le dame. E anche stavolta gli applausi in studio si sono sprecati.