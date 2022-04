Uomini e Donne oggi: Riccardo verso la svolta, Gemma Galgani messa da parte

Puntata 11 aprile: Riccardo Guarnieri si dà da fare e punta una nuova dama

Dopo la pausa del weekend torna l’appuntamento quotidiano con Uomini e Donne. Il programma, che da 25 anni porta la firma di Maria De Filippi, andrà in onda come di consueto a partire dalle 14.45 su Canale5, per far compagnia ai telespettatori fino alle 16.10, pronto per dare la linea al day time di Amici. Oggi pomeriggio al centro della scena ci sarà l’ex di Ida Platano, tornato nel programma nei giorni scorsi per trovare l’amore. Il cavaliere di Taranto ha già puntato una nuova dama e oggi in puntata racconterà come è andata la sua conoscenza. A quanto pare il 40enne sarebbe già uscito con la sua corteggiatrice con la quale le cose proseguirebbero, almeno al momento, nel migliore dei modi.



Gemma Galgani ancora senza corteggiatori: nessun riferimento a lei nella puntata di oggi

Grande assente nel programma del primo pomeriggio della rete ammiraglia sarà la dama di Torino. In queste settimane la 72enne ha già fatto una serie di buchi nell’acqua a livello sentimentale, investendo in Franco che non si è rivelato essere poi così interessato a lei. Nelle ultime settimane la torinese, senza ormai più pretendenti, è stata meno protagonista nel salotto rosa di Canale5. Al suo posto hanno preso il sopravvento personaggi come Pinuccia, protagonista di più di uno scontro con Tina Cipollari. La bionda opinionista avrebbe perciò trascurato Gemma Galgani per punzecchiare nuovi protagoniste del segmento senior della trasmissione.

Anticipazioni Uomini e Donne, l’ex di Ida Platano subisce un bruciante rifiuto: cosa succederà oggi pomeriggio

Al centro dell’attenzione nel programma del day time pomeridiano di Canale5 oggi ci sarà un altro ex della dama di Brescia, Alessandro Vicinanza. Il partenopeo che aveva scatenato la reazione della De Filippi di recente, ha deciso di restare all’interno del programma Mediaset. Ma non è tutto! Il cavaliere infatti ha iniziato la conoscenza di una nuova dama e oggi in studio racconterà come sta andando la sua frequentazione. Le anticipazioni sul programma di Canale5 svelano però che le cose tra il partenopeo e la sua nuova conoscenza non sarebbero andate bene. Il cavaliere dovrà mandare giù un nuovo rifiuto. Intanto nella puntata di oggi si parlerà anche del trono classico e di Veronica. La ragazza sarebbe uscita con Matteo e altri corteggiatori. Avrà deciso di dare il bel servito a nuovi pretendenti? Di certo in queste settimane la Rimondi ha dimostrato di avere un bel caratterino e le idee decisamente chiare.