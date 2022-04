Uomini e Donne, Franco spietato: “Gemma Galgani vive nel mondo dei sogni”

Gemma Galgani scaricata dal cavaliere: le sue parole fanno male

Per l’ennesima volta la dama torinese per eccellenza del programma di Maria De Filippi si è ritrovata di nuovo single dopo una frequentazione importante con il cavaliere Franco Fioravanti che, al settimanale Uomini e Donne Magazine si è mostrato spietato, come è stato anche in studio:

“Lei vive nel mondo dei sogni. Avremmo cominciato a discutere su qualunque cosa. Per lei non provavo nulla”.

la loro frequentazione si è conclusa non molto bene, con attacchi da parte di lei e dell’opinionista Tina Cipollari, e chissà ora cosa riserverà il futuro alla dama: riuscirà a scovare l’anima gemella in televisione oppure dovrà ascoltare il consiglio del suo ex Giorgio Manetti ovvero uscire per Roma e incrociare gli sguardi degli affascinanti sconosciuti?

Franco Fioravanti non vedeva Gemma come la compagna della sua vita

Ne succedono sempre di ogni a Uomini e Donne: dagli scontri tra Tina e Pinuccia passando per Armando Incarnato fino a Ida Platano e Alessandro Vicinanza. Alla fine il cavaliere Franco ha scaricato la dama torinese che da più di dieci anni cerca l’amore in televisione e il motivo è molto semplice: non la vedeva come la compagna giusta per la sua vita. D’altronde lo scopo del programma del daytime di Canale5 è proprio quello di trovare una persona con cui passare il resto della propria vita e lei non era quella giusta per lui, che è stato definito un uomo maleducato dall’opinionista Gianni Sperti.

Uomini e Donne: “Saremmo stati una coppia non convenzionale” svela lei

E la dama Gemma Galgani ha poi aggiunto che lei e il cavaliere che l’ha scaricata sarebbero stati “una coppia non convenzionale”, fuori dagli schemi, che tra alti e bassi avrebbero affrontato tutto quanto con cognizione di causa, affetto e solidità di sentimento. Sarebbero stato in grado di stupirsi e di stupire anche le persone che li circondavano. Lui, d’altro canto, ha assicurato che avrebbero continuato a discutere dalla sera alla mattina. Al cuore non si comanda e chissà che non riesca a trovare l’amore in trasmissione oppure fuori, lontano dalle telecamere.