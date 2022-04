Uomini e Donne, Gianni Sperti manda a quel paese Tina: scoppia il caos in studio

Gianni Sperti perde le staffe contro l’opinionista: “Vai a quel paese!”

Quest’ultima puntata settimanale di Uomini e Donne è stata pregna di polemiche come al solito. Cos’è successo stavolta? Maria De Filippi ha chiamato al centro dello studio Alessandro Vicinanza perchè una ragazza è arrivata in trasmissione per conoscerlo. Poco prima però è intervenuta la sua ex, la quale tornando alle polemiche di ieri, ha dichiarato che spesso e volentieri l’ha messa in imbarazzo a portarla in determinati ristoranti. E l’opinionista le ha dato ragione: “Non tutte le donne sono abituate ad essere portate in determinati posti…” Queste sue dichiarazioni hanno però fatto andare su tutte le furie Tina Cipollari:

“Vai a quel paese…Maria basta…Buona Pasqua…Me ne vado…Pur di difendere quella diresti di tutto…”

L’uomo però non si è scomposto più di tanto mandandola a quel paese a sua volta: “Mia mamma in certi posti non c’è mai andata…Hai capito? Si imbarazza…Io infatti non ce la porto…Vai a quel paese te…”

Tina Cipollari nel mirino dell’opinionista di Uomini e Donne: “Pur di difendere Alessandro diresti di tutto”

Gianni Sperti è però un vero e proprio fiume in piena contro la sua collega. Difatti quest’ultimo l’ha accusata senza tanti giri di parole che pur di difendere l’ex di Ida Platano direbbe qualsiasi cosa e andrebbe contro tutto e tutti:

“Pur di difenderlo faresti passare tutte le donne per delle mantenute…Delle mantenute dagli uomini…Non è così…Ci sono donne che non vogliono essere mantenute e vogliono pagare loro…”

L’opinionista, che poco prima ha asfaltato Riccardo Guarnieri, ha quindi deciso di lasciare lo studio in aperta polemica con il suo collega, il quale ha continuato a mandarla a quel paese.

Gossip Uomini e Donne: Maria De Filippi interviene per placare gli animi in studio

Ha poi preso la parola la conduttrice, la quale ha dapprima cercato di riportare l’ordine in studio, e successivamente ha spezzato una lancia in favore di Alessandro Vicinanza, che con il suo atteggiamento pare potrebbe metterebbe in imbarazzo molte donne:

“Io credo che portandole a cena fuori in un bel ristorante non ci sia assolutamente niente di male…E’ stata l’altra ragazza ad esserci rimasta male quando hai detto degli stili di vista diversi…Vacanze in posti diversi, ecc…”

E Tina Cipollari, dopo essere rientrata in studio, si è subito rivolta al cavaliere consigliandogli provocatoriamente di portare le ragazze che conoscerà d’ora in avanti in un fast food.