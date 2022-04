Uomini e Donne, Luca in confusione oggi: Soraia sferra il colpo di grazia

Luca Salatino nel caos totale: Soraia lo mette con le spalle al muro oggi

Ritorna dopo la pausa del weekend e l’anniversario della liberazione Uomini e Donne. Il programma condotto da Maria De Filippi farà compagnia ai telespettatori di Canale5 a partire dalle 14.45 e punterà i riflettori sul trono blu. Il bel romano infatti deluderà una delle sue corteggiatrici. In studio verrà mostrata l’esterna con Lilli che terminerà con un lungo bacio appassionato. Un bacio che non piacerà a Soraia che si dirà delusa dal tronista e sottolineerà di non credere ai sentimenti che lui prova per lei. Parole taglienti che colpiranno profondamente il capitolino e innescheranno un’accesa lite in studio. Al termine della discussione la ragazza si dirà decisa a non baciare più l’ex corteggiatore di Roberta Ilaria Giusti, se continuerà ad essere così intimo con le altre ragazze del parterre.



Anticipazioni Uomini e Donne: Veronica mette in dubbio Federico, eliminazione vicina?

Oltre alle peripezie sentimentali di Luca Salatino che si avvicina a grandi passi verso la scelta, ci saranno terremoti emotivi anche per la nuova tronista oggi in puntata. La ragazza, che non sta vivendo un periodo facile, siederà al centro dello studio insieme a Federico e sottolineerà di averlo trovato particolarmente freddo e distaccato nel corso dell’ultima uscita, questo porterà il giovane a difendersi e si solleverà un polverone. Sarà Maria De Filippi a cercare di far ragionare la tronista e spingere i ragazzi a trovare un punto d’incontro. Veronica eliminerà il corteggiatore oppure deciderà di dargli una seconda possibilità?

Spoiler puntata 26 aprile, Tina Cipollari contro Sara: scoppia la bufera in studio

Riflettori puntati anche sul trono over oggi a Uomini e Donne. A quanto pare si tornerà a parlare di Sara, che chiuderà con un cavaliere e sarà pronta a iniziare la conoscenza con un altro. Le anticipazioni del programma di Canale5 svelano però che quest’ultimo sottolineerà di voler frequentare anche la signora Alberta e a questo punto interverrà Tina Cipollari. L’opinionista farà notare all’ex di Biagio Di Maro di essere sempre la seconda scelta di qualcuno e queste parole la turberanno non poco, innescando una lite molto accesa. L’unica nota positiva sul versate senior della trasmissione saranno Diego Tavani e Aneta che continueranno a sottolineare che la loro conoscenza sta procedendo nel migliore dei modi e non è escluso che presto si arrivi a un lieto fine da favola, con tanto di pioggia di petali di rosa.