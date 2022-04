Uomini e Donne, Matteo Ranieri snobba Sophie Codegoni: la rivelazione spiazzante

Sophie Codegoni snobbata completamente dall’ex tronista: “Non l’ho seguita al GF Vip”

Matteo Ranieri ha partecipato al dating show sia nei panni di tronista che in quelli di corteggiatore. E proprio come corteggiatore a Uomini e Donne ha conosciuto e si è innamorato della popolare influencer, la quale ha poi partecipato all’ultima edizione del reality show vip condotto da Alfonso Signorini. Purtroppo la loro storia è durata si e no due settimane, tanto da lasciare sgomenti i loro tantissimi fan. Comunque sia lui ha sempre preferito glissare sull’argomento, non volendo neppure rivelare il motivo per cui è finita. Oggi però il giornalista di Nuovo ha voluto chiedergli se almeno è rimasto in contatto con la ragazza. E quest’ultimo, con estrema schiettezza, ha subito risposto negativamente, asserendo di non averla neppure seguita nel reality di Signorini:

“Non l’ho seguita neppure nel reality vip perchè io e Luca Salatino preferivano guardare la sera Romanzo Criminale…Ammetto di non amare molto i reality…”

Uomini e Donne, Matteo Ranieri sulla sua ex fidanzata ammette: “Ognuno è andato per la sua strada”

Successivamente l’ex tronista del dating show, parlando sempre della sua ex fidanzata Sophie Codegoni, ha anche dichiarato che una volta finito il loro breve amore, ognuno è andato per la sua strada senza mai girarsi indietro: “Quando tra noi è finito l’amore, ognuno ha preso la sua strada…” Insomma i due non sono neppure rimasti amici, con buona pace dei loro fan: “Ci tengo a precisare che non siamo rimasti in contatto per cattiveria o chissà cos’altro…” Il ragazzo, il quale è stato attaccato da Federica Aversano, ha comunque voltato pagina ormai, visto che al momento è felicemente fidanzato con Valeria Cardone.

Gossip Uomini e Donne, il tronista non lo nega: “Sto cercando un appartamento per conoscere meglio Valeria Cardone”

Matteo, sempre in questa intervista rilasciata al magazine Nuovo, parlando della sua storia con la fidanzata, non ha nascosto di star cercando un appartamento per passare il più tempo possibile insieme:

“Al momento sto cercando un appartamento dove poter trascorrere il tempo insieme a Valeria per approfondire la conoscenza…Quando saremo pronti, andremo a convivere…”

E se dovesse arrivare l’opportunità di partecipare ad un reality, l’ex tronista non ha fatto mistero che accetterebbe volentieri di partecipare a Pechino Express: “Magari in coppia con Luca Salatino…Penso che renderebbe più forte la nostra amicizia…”