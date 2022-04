Uomini e Donne oggi: brutto colpo per Riccardo Guarnieri, arriva l’addio

Riccardo Guarnieri chiude con Gloria: cosa è andato storto tra i due

Andrà in onda oggi pomeriggio come di consueto, dalle 14.45 alle 16.10, una nuova puntata di Uomini e Donne. Il programma continuerà a illustrare le peripezie sentimentali dei protagonisti del trono over e classico. Al centro dell’appuntamento del mercoledì tornerà ad esserci in particolare il cavaliere di Taranto, tornato da poco nella trasmissione pomeridiana di Canale5. Nelle scorse puntate l’uomo era uscito con Gloria con la quale c’era stato anche un bacio. Tutto sembrava procedere nel migliore dei modi, oggi però in puntata la coppia annuncerà la decisione di interrompere la conoscenza. A quanto pare l’attrazione mentale, che il cavaliere cercava, non sarebbe scattata e questo porterà i due protagonisti del segmento senior della trasmissione a chiudere definitivamente. Ma non è tutto! Il cavaliere infatti finirà per ballare con la sua ex storica, gesto che farà pensare a un possibile ritorno di fiamma.



Puntata 13 aprile Uomini e Donne, un’altra coppia si dice addio: la decisione inaspettata

Non sarà però soltanto Riccardo Guarnieri a interrompere una conoscenza nel programma del day time pomeridiano di Canale5, dopo il bacio con Gloria. A far discutere nella puntata odierna sarà anche Biagio Di Maro che chiuderà una frequentazione. Proprio così! Il partenopeo, che in queste settimane ha iniziato a vedere Iolanda, oggi vedrà naufragare anche questa conoscenza. Un altro addio che scatenerà le aspre critiche degli opinionisti in studio. Il cavaliere infatti negli ultimi anni ha visto naufragare tutte le sue storie d’amore ed è stato al centro di una serie infinita di polemiche. A far dubitare gli opinionisti anche le continue segnalazioni arrivate su di lui. Insomma la puntata del mercoledì sarà decisamente infuocata e ricca di colpi di scena.

Uomini e Donne, Tina Cipollari perde le staffe: nuovo scontro in studio con una dama

Non mancheranno nell’appuntamento del 13 aprile anche le discussioni per Tina Cipollari. Pinuccia in particolare continuerà a stuzzicare la bionda opinionista con battute ironiche, ma l’ironia non verrà colta nel migliore dei modi dalla protagonista del programma dell’ammiraglia Mediaset che darà vita a nuovi accesi scontri con la dama di Vigevano. Chi la spunterà oggi in puntata?