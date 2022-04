Uomini e Donne oggi: Ida Platano umiliata, Riccardo Guarnieri interviene

Ida Platano attaccata da Tina Cipollari: il suo ex perde la pazienza e corre ai ripari

Sarà un giovedì particolarmente pepato a Uomini e Donne. Il programma pomeridiano di Canale5 continuerà a puntare i riflettori sui protagonisti del segmento senior e in particolare su Ida e Riccardo. Oggi in puntata il feeling che continuerà ad esserci tra i due ex farà saltare dalla sedia la bionda opinionista che attaccherà duramente la dama di Brescia. L’emozione di quest’ultima nel rivedere Riccardo Guarnieri non è passata infatti inosservata nei giorni scorsi, e in puntata Tina Cipollari sarà durissima con la dama, tanto da farla scoppiare a piangere. Una situazione che porterà il cavaliere di Taranto a intervenire. Alla fine della tempesta inviterà l’ex al centro dello studio per ballare di nuovo insieme, un gesto che aprirà nuovamente il gossip su un possibile ritorno di fiamma.



Spoiler puntata di oggi: brutto rifiuto per Riccardo Guarnieri, la sua reazione stupisce

Intanto nella puntata di oggi, 21 aprile, di Uomini e Donne Le mosse dell’ex di Ida Platano non piaceranno per niente a Gloria. La dama deciderà questa volta di chiudere definitivamente con lui, che ha sempre sottolineato di provare per lei soltanto un’attrazione fisica. A portare la dama a questa decisione drastica sarà anche il fatto che il cavaliere ha iniziato a frequentare anche un’altra dama del parterre: Mariagrazia. Un atteggiamento che per Gloria sarà intollerabile, sottolineerà di non essere disposta a condividere il suo uomo con nessuno e darà il bel servito a Riccardo. La reazione del cavaliere a sorpresa sarà molto tiepida.

Uomini e Donne, puntata 21 aprile: un cavaliere spiazzato da una nuova corteggiatrice

Oltre a Ida Platano, messa con le spalle al muro ieri, al centro dell’appuntamento odierno con il programma condotto da Maria De Filippi ci sarà anche Alessandro. Il protagonista del trono over ha accettato di recente di conoscere una signora arrivata appositamente per lui. Oggi l’ex di Pinuccia riceverà una sorpresa inaspettata: scenderà una nuova dama per corteggiarlo. La donna racconterà di essere molto più giovane di lui, ma non vorrà rivelare la sua età, un dettaglio che non piacerà a Tina Cipollari. La bionda opinionista attaccherà duramente la nuova arrivata e la discussione non piacerà ad Alessandro che deciderà di eliminarla.