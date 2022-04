Uomini e Donne oggi, Luca nella bufera: una scelta infastidisce, Lilli…

Puntata 12 aprile: Luca Salatino porta fuori Soraia, Lilli su tutte le furie

Sarà un appuntamento al cardiopalma quello di oggi pomeriggio di Uomini e Donne. Maria De Filippi, puntuale come sempre, farà compagnia al pubblico di Canale5 dalle 14.45 alle 16.10, e oggi i riflettori saranno puntati dritti sull’ex corteggiatore di Roberta Ilaria Giusti. Nelle scorse puntate il tronista ha spiazzato tutti, accettando la corte di Aurora e scegliendola per l’unica esterna a sua disposizione. Ma non è tutto! Il romano ha ammesso che la nuova arrivata è la ragazza che più lo ha colpito esteticamente e anche dal punto di vista mentale. Parole che hanno scatenato il pianto a dirotto di Soraia. Per questo in settimana il bel romano ha deciso di lasciare a casa Lilli e Aurora per uscire solo con Soraia. Una decisione che spiazzerà in studio e scatenerà il malcontento delle altre corteggiatrici, in particolare Lilli, messa ormai da parte da diverse settimane.



Riccardo Guarnieri balla ancora con Ida Platano: ci sarà un ritorno di fiamma tra i due?

Mentre Luca Salatino sarà in crisi profonda per via della reazione di Lilli alla decisione di uscire con Soraia, oggi nel programma pomeridiano di Canale5 di parlerà anche di Veronica che, dopo essere uscita con Fernando, sarà chiamata al centro dello studio per commentare l’esterna con Matteo. Ma l’attenzione si sposterà presto anche sul trono over e in particolare sul cavaliere di Taranto, appena tornato nel programma. Il cavaliere ha iniziato a uscire con Gloria ma, oltre a rispondere alle nuove critiche mosse dai protagonisti del parterre maschile, sceglierà di nuovo di ballare al centro dello studio con la sua ex. Una scelta, quella della puntata di oggi di Uomini e Donne, che farà pensare che tra i due possa scattare presto un ritorno di fiamma.

Armando Incarnato e Biagio Di Maro ancora in alto mare: cosa accadrà oggi

A sollevare gli animi a Uomini e Donne ci saranno anche altri due esponenti del segmento senior. Oltre a Riccardo Guarnieri infatti finiranno al centro dello studio anche i due partenopei: Armando e Biagio. Il primo, che ha punzecchiato Alessandro ieri in puntata, in settimana è uscito con delle nuove corteggiatrici e racconterà come sono andate queste conoscenze, mentre il secondo avrebbe iniziato una nuova frequentazione. A quanto pare però anche questo tentativo di trovare l’amore nel programma pomeridiano di Canale5 non andrà nel migliore dei modi e oggi si scoprirà il motivo. Ovviamente in studio non mancheranno le discussioni, Tina Cipollari e Gianni Sperti non perderanno l’occasione per bacchettare i due protagonisti del trono over.