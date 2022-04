Uomini e Donne oggi: Luca perde la testa, bruciante delusione per Lilli e Soraia

Anticipazioni Uomini e Donne oggi: Luca Salatino porta in esterna Aurora e dimentica Lilli e Soraia

Sarà una puntata ricca di sorprese quella di oggi, giovedì 7 aprile, di Uomini e Donne. Dopo aver parlato del segmento senior della trasmissione, segnato dal ritorno di Riccardo Guarnieri e dalle dispute tra Tina Cipollari e Pinuccia, oggi Maria De Filippi punterà l’attenzione su tronisti e corteggiatori. Al centro della scena ci sarà in particolare Luca Salatino. Il bel romano sarà protagonista di un cambiamento inaspettato, una vera e propria rivoluzione nel suo trono che genererà non poco malcontento. Nell’ultima puntata a lui dedicata, il ragazzo aveva iniziato a uscire con Aurora, una nuova corteggiatrice. Un fatto che non era per nulla piaciuto a Lilli e Soraia. Oggi Maria De Filippi racconterà che Luca Salatino ha decido si uscire di nuovo con Aurora, lasciando in panchina le altre.



Puntata di oggi Uomini e Donne: Luca Salatino fa una confessione inaspettata su Aurora, Lilli e Soraia reagiscono male

Se nell’ultima puntata a lui dedicata, Luca Salatino aveva ammesso di provare una forte attrazione fisica nel confronti della nuova corteggiatrice Aurora, oggi il tronista farà una rivelazione che cambierà tutto a Uomini e Donne. Luca Salatino ammetterà di provare anche una forte attrazione mentale nei confronti dell’ultima arrivata nel trono classico. Parole che spiazzeranno Lilli e Soraia che inizieranno a temere seriamente Aurora. Sarà proprio l’ultima arrivate la scelta di Luca Salatino? Certo è che il pubblico di Canale5 è già abituato a rivoluzioni dell’ultimo minuto, dopo la scelta di Matteo Ranieri di uscire dal programma con Valeria e non con Federica Aversano.

Uomini e Donne, puntata 7 aprile: Armando Incarnato chiuderà anche con le nuove corteggiatrici?

Ci sarà spazio anche per il segmento senior della trasmissione oggi a Uomini e Donne. Finalmente infatti questo giovedì dovrebbe sedere al centro dello studio Armando Incarnato che racconterà come è andata la conoscenza con le sue nuove due spasimanti. Il partenopeo chiuderà con entrambe? Intanto le anticipazioni di Uomini e Donne svelano che presto al centro delle dinamiche del programma finirà anche Riccardo Guarnieri, tonato ieri in studio e accolto in modo inaspettato da Ida.