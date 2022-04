Uomini e Donne, Riccardo Guarnieri attacca Gloria: “Hai sbagliato programma”

Gloria si lamenta dell’ex di Ida Platano: “Dice a tutte se sono innamorate di lui”

Ancora una volta Gloria una protagonista del dating show pomeridiano condotto da Maria De Filippi, non ha nascosto di essere rimasta delusa da Riccardo Guarnieri. Quest’ultimo non appena la dama ha affermato: “Dice a tutte sei innamorata di me?”, l’ha attaccata: “E’ il mio modo di scherzare non riesci a capire nemmeno questo, hai sbagliato programma, sono stato sempre sincero, tu ti fai influenzare da quello che dicono gli altri”.

Maria De Filippi fa una rivelazione sullo storico cavaliere: “Era interessato a una dama che non c’è più”

Nella nuova puntata di Uomini e Donne andata in onda oggi, Riccardo Guarnieri ha fatto sapere che lui e Mariagrazia si sono dati un bacio durante la loro esterna, e la reazione di Gloria non si è fatta attendere, visto che l’ha ripreso per delle dichiarazioni fatte in un’intervista rilasciata al magazine del programma: “Non ti ho trovato deciso in generale, tu hai detto che da casa non eri interessato a nessuno delle ragazze del parterre, addirittura devo sentirmi fortunata che hai preso il mio numero”. La conduttrice ha fatto una rivelazione inaspettata sull’ex di Ida Platano che di recente è stato demolito da Tina Cipollari: “Era interessato a una che non c’è più, sicuramente bella”. Il 41enne ha risposto alla dama romana: “Cerchi sempre di stravolgere tutto, non hai dato valore alla qualità del tempo che trascorriamo insieme, hai voluto chiudere tu non io”, che ha spiegato la ragione per cui ha deciso di non approfondire la loro conoscenza: “Pensavo ti comportassi diversamente”. A dire la sua ci ha pensato Tina: “Quando i rapporti non vanno c’è questa moda ti sei lasciata influenzare”, invece Gianni Sperti ha ripreso il cavaliere: “Dopo aver baciato Mariagrazia le tue parole non servono a niente, non regge più il discorso”. A questo punto ha fatto il suo ingresso una dama venuta per l’ex di Ida, che si è presentata con queste parole: “Hai delle belle maniere, hai dimostrato di volere la donna della tua vita, non sei un tipo facile, non lo sono neanche io e non per forza è un difetto”. Tina si è posta una domanda: “Cosa appare in tv? Visto che a me non risulta, io penso che lui è doppiato”.

Alessandro Vicinanza chiude la conoscenza con Laura: “Non ho avuto quel trasporto fisico”

Al centro dello studio si sono seduti anche Alessandro Vicinanza, che ha deciso di non conoscere più Laura: “Ci siamo fatti un sacco di risate, la cosa che mi ferma, non ho avuto quel trasporto fisico, c’è da dire che mi hai detto che non hai mai avuto un fidanzato, non la vedo come la mia fidanzata“. La dama invece dopo aver fatto sapere di essersi trovata bene con l’ex flirt di Ida ha aggiunto: “Lui si è sempre approcciato a donne più grandi e appariscenti di me”.