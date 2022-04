Uomini e Donne, Riccardo perde la pazienza con Armando: “Mettiti da parte!”

Armando Incarnato non cambia idea sull’ex di Ida Platano: “Il mio pensiero è sempre lo stesso”

Riccardo Guarnieri uno storico protagonista del programma pomeridiano di Canale 5 condotto da Maria De Filippi ritornato da poco per trovare l’amore, ha perso la pazienza con Armando Incarnato nella puntata di oggi. L’ex di Ida Platano quando il cavaliere si è intromesso tra lui e Gloria, parecchio stufo gli ha detto: “Da quanto tempo non si vedono e non si sentono. Il suo scopo è quello di mettersi in mezzo. Mettiti da parte, basta, accettalo!”. A scatenare la lite è stato anche un confronto che il napoletano ha avuto con la dama romana, e quando l’ex della nota hair stylist gli ha chiesto cosa intendeva dire ha affermato:

“Non c’è bisogno pensa a Gloria, non pensare a me, questo filmato viene dopo un’altra cosa che è successa, mi sono avvicinato alla macchinetta del caffè con educazione faccio prendetevi il caffè lui mi guarda e dice che faccia tosta che hai, il pensiero che ho su di te è sempre lo stesso, mi accusa e mette in mezzo un discorso che non c’entra niente, se vuoi fare polemiche falle”.

Lo storico cavaliere chiude la conoscenza con la dama romana: “Non credo possa scattare con il tempo”

Riccardo Guarnieri ha spiegato per quale motivo ha detto allo storico cavaliere del trono over di avere la faccia tosta, nell’istante in cui stava prendendo un caffè con Gloria: “Non ho ritenuto opportuno quel gesto, non ho mai visto educazione da parte sua. Una volta in puntata disse che non si è mai intromesso nelle coppie”. La replica dell’imprenditore napoletano è stata: “Non ho mai usato nessuno che è diverso, il numero a Ida non l’ho chiesto io, ho detto solo prenditi il caffè ma per educazione”. Il cavaliere napoletano ha fatto capire di farsi scivolare addosso le critiche: “Non vi preoccupate, ormai le spalle ce l’ho larghe”.

L’ex di Ida Platano ha chiuso la conoscenza con la dama romana, con cui si è scambiato un bacio:

“Al momento è solo attrazione fisica, se non scatta subito non credo possa scattare con il tempo, lo sapevo che ci saresti rimasta male, un po’ mi conosco, ci dovrebbe essere la voglia di mandare un messaggio, di telefonarti, potrebbe restare fermo qua”.

U&D, Gloria non nasconde la sua delusione: “Non l’ho sentito che voleva chiudere”

L’ex di Ida Platano quando la dama romana gli ha chiesto per quale motivo si è arrabbiato così tanto con il cavaliere napoletano, ha precisato: “Ho visto fuori luogo il suo intervento. Mi pare di capire che non c’è stato nessun bacio tra voi quindi posso dire la mia”. Lo storico cavaliere del trono over inoltre ha risposto a Gloria, dicendogli anche: “Darmi del falso non c’entra niente. Da parte mia non è scattato quel qualcosa in più, tirare avanti non serve”, che non ha nascosto la sua delusione: “Io non l’ho sentito ieri che tu volevi chiudere”.