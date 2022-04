Uomini e Donne sparito dal palinsesto: al posto di Maria De Filippi ci sarà…

Maria De Filippi va in pausa a Pasquetta: cosa va in onda al suo posto

Molti programmi sono soliti andare in pausa durante le festività tra cui anche Uomini e Donne. E infatti il dating show di Canale5 condotto dalla nota presentatrice si prenderà una piccola vacanza lunedì 18 aprile lasciando un vuoto nel palinsesto che nessuno riuscirà a colmare eppure Mediaset ha deciso di mandare in onda al suo posto il film tv Inga Lindstrom – Tutti pazzi per Elin (del 2016) con Susan Hoecke e Christoph Mory, che sicuramente sarà apprezzato dal pubblico che preferisce le storie romantiche.

Trama film che andrà in onda al posto di Uomini e Donne lunedì 18 aprile

Maria De Filippi (c’è stato un crollo per Ultima Fermata) non andrà in onda lunedì 18 aprile per via della Pasquetta che gli italiani passeranno principalmente fuori di casa senza avere il bisogno d i accendere il televisore e sintonizzarsi sui vari canali. Quindi niente dating show per i fan, ma ci sarà al suo posto il film Inga Lindstrom – Tutti pazzi per Elin. Ecco la trama: Elin è un’infermiera con un grande cuore e una grande anima che aiuta sempre tutti quelli che hanno bisogno. Purtroppo, però, a causa del suo non avere peli sulla lingua perde il posto in una clinica di Stoccolma, e per non finire si è anche lasciata con il suo fidanzato. Decide quindi di partire per una piccola cittadina di provincia per occuparsi di un veterinario in pensione molto severo e burbero e si mette in testa di volergli cambiare carattere. E poi diventa anche la musa di un compositore musicale alla ricerca di un brano che lo porti al successo immediato.

Quando torna il dating show di Canale5? Già da martedì 19 aprile alle 14:45

Niente paura per i fan di Uomini e Donne: dopo la pausa presa lunedì 18 aprile tornerà regolarmente in onda da martedì 19 aprile come sempre alle ore 14:45 con le vicende sentimentali di dame e cavalieri e dei tronisti che sono ancora alla ricerca dell’anima gemella tra cui Luca Salatino che spera di trovare una ragazza giusta per lui dopo la scelta fatta dal suo grande amico fraterno Matteo Ranieri.