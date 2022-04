Uomini e Donne, stop da giugno: chi prenderà il posto di Maria De Filippi

La soap Un altro domani sostituirà Uomini e Donne a partire da giugno

Si sta avvicinando sempre di più la stagione estiva e il pubblico si starà già chiedendo cosa succederà ai loro programmi prediletti: tanti andranno in ferie e i conduttori si prenderanno una meritata vacanza. Tra questi anche Maria De Filippi che saluterà i telespettatori con un bell’arrivederci a settembre. Il suo dating show verrà sostituito a partire da giugno dalla soap spagnola Un altro domani. Si pensava ormai che le soap spagnole importate in Italia fossero solo un lontano ricordo e invece Mediaset ci crede e pensa che il pubblico si appassionerà com’è successo con Il segreto e Una vita.

Maria De Filippi saluterà a giugno il suo pubblico dal dating show di Canale5

Ebbene sì: per Uomini e Donne ci sarà uno stop a giugno e al suo posto andrà in onda una nuova soap spagnola pronta a conquistare il pubblico, ma non i fan del talk show sentimentale che da anni miete successi dopo successi in termini di ascolti. Complici anche certi protagonisti che attirano sempre l’attenzione: ora è tornato in studio Riccardo Guarnieri e molti pensano che sia solamente questioni di puntate prima che ci ricaschi con Ida Platano (scoppiata a piangere in puntata) mentre Gemma Galgani sembra non attirare più l’attenzione di una volta, infatti sono settimane che non se ne parla più. Che sia tramontata per sempre la sua stella? I fan credono che sia solo questione di tempo prima che succeda un bel colpo di scena.

Uomini e Donne tornerà nella prossima stagione televisiva con nuovi protagonistI

Maria De Filippi tornerà con il suo dating show di successo dalla prossima stagione televisiva (2022/23) con nuovi protagonisti, d’altronde il pubblico ha sempre fame di novità e nuovi dame, cavalieri e soprattutto tronisti in grado di regalare delle belle emozioni. I casting sono aperti e si cercano nuovi volti che possano bucare letteralmente lo schermo. Nel frattempo, però, il pubblico può godersi le puntate che rimangono da qui fino a giugno e sicuramente le sorprese non mancheranno sia per le dame sia per i cavalieri della parte over del programma.