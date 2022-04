Ida Platano scoppia a piangere: Armando Incarnato furioso con Tina Cipollari

Armando Incarnato si scaglia contro Tina Cipollari in difesa di una dama: “Accusa me”

I telespettatori del seguitissimo dating show pomeridiano condotto da Maria De Filippi oggi hanno assistito allo sfogo di Ida Platano, che dopo essere stata criticata ancora una volta da Tina Cipollari è scoppiata a piangere. Armando Incarnato è intervenuto in difesa della sua amica, scagliandosi contro l’opinionista:

“Vai ad accusare una donna che si è messa in gioco, difendi uno che l’ha mandata a quel paese, quando dice a Milano non vengo perchè lui non è andato a Brescia? Lei ha dimostrato di voler andare a casa con una persona, dimostra ogni mese di volersi innamorare, ti ho detto accusa pure me ma lascia perdere lei”.

Ida Platano ammette un suo disagio con l’ultimo flirt: “Mi sono trovata in imbarazzo”

Nella puntata di Uomini e Donne di oggi, Ida Platano non ha nascosto di essersi sentita a disagio quando usciva con Alessandro Vicinanza: “Anche se ho una vita che mi ha portato a viaggiare, mi sono trovata in imbarazzo, per carità tu te lo puoi permettere. Ci sono situazioni dove le donne si possono trovare in imbarazzo. Talmente mi piaceva e mi sono adattata”. La storica dama ha provocato Tina Cipollari, per il fatto di schierarsi sempre dalla parte del suo ex flirt: “Magari ti sei innamorata di lui, io non regalo e non vendo sentimenti, quindi stai attenta, ti sei permessa fin troppo”. L’opinionista l’ha attaccata: “Sei banale, gli imbarazzi sono altri. Ti rendi conto di quello che stai dicendo?”. L’ex moglie di Kikò Nalli ha rincarato la dose: “Sei stupida, frivola come donna, non capisce nemmeno i paragoni, ti è rimasto qua. Sei faticosa”.

L’hair stylist ha affrontato l’opinionista dicendole: “Mi hai stufato, l’ho lasciato io, tu ti puoi permettere di dire quello che vuoi, gli altri no? Ti permetti ogni volta, non lo sono stupida, non ti permetto di dirmelo, mi avvicino per guardarti negli occhi, me lo devi dire che sono ignorante, ti sei permessa di parlare della mia persona facendo un pensiero cattivo, pensando che regalo i miei sentimenti”.

L’opinionista replica all’ex di Riccardo Guarnieri: “Non sai cos’è la sofferenza”

Tra le lacrime la storica dama si è lamentata dell’opinionista: “Si è permessa di dire troppe cose, riesce a fare del male moralmente e non se ne accorge. Dicevi che mi sono venduta per le sponsorizzazioni”. La risposta dell’ex moglie di Kikò Nalli è stata: “Te lo fai da sola il male!”. Infine l’opinionista ha rincarato la dose sulla dama che ha messo con le spalle al muro di recente: “Purtroppo sei superficiale, non sai cos’è la sofferenza reale, perchè pensare che io ti faccio dei danni”.