Uomini e Donne, Ursula Bennardo replica alle critiche: “Cattiveria e bullismo!”

Ursula Bennardo replica alle critiche dopo l’ospitata a U&D: “Cattiveria e bullismo!”

Ursula Bennardo nota al pubblico per essere una ex protagonista del dating show pomeridiano condotto da Maria De Filippi, nelle scorse ore ha risposto a diverse domande dei suoi fan sui social. La nota influencer che di recente è stata ospite nel programma di Canale 5 in cui ha trovato l’amore, quando le hanno chiesto se deve accettare le critiche che riceve, ha replicato a chi non perde l’occasione per attaccarla soprattutto sul suo aspetto fisico: “Se sono comportamentali tv o social si! Ovvio si ci espone sapendo di essere sotto giudizio! Fisici no, è cattiveria e bullismo! E’ schifoso chi lo fa con chiunque”.



La compagna di Sossio Aruta sui leoni da tastiera: “Mi fanno pena perchè si avvelenano per gli altri”

L’ex dama del trono over ha continuato a scagliarsi contro i leoni da tastiera che spesso si divertono a criticarla sui social, per il suo aspetto estetico: “Esistono i belli, i brutti, gli alti, i bassi, i grassi ed i magri. Nessuno si deve permettere di esprimere il suo parere. Non siamo pupazzi”. Alla domanda su cosa pensa della gente che giudica e insulta, la compagna di Sossio Aruta che non si sente di sposare al momento dopo le difficoltà vissute nell’ultimo periodo e prima del loro ritorno di fiamma, invece ha risposto:

“Penso che si descriva da sola. Una persona sana e intelliggente quando sui social vede o sente qualcosa che non gli piace va oltre. Non perde tempo a giudicare o ad offendere! Chi lo fa quindi ha problemi personali. Mi fanno pena e mi dispiace perchè si avvelenano per gli altri!“.

Riccardo Guarnieri è tornato a U&D. La ex dama è sicura: “Arriverà quella giusta”

Intanto Ursula Bennardo ha detto la sua sul fatto che di recente nel parterre del trono over è ritornato Riccardo Guarnieri, l’ex della chiacchierata dama Ida Platano: “Ha fatto benissimo. Arriverà quella giusta. Non c’è due senza tre”.

La compagna di Sossio Aruta ha anche spiegato nel dettaglio per quale motivo si è candidata per la sua Taranto: “Non voglio fare politica. Vorrei poter rappresentare le famiglie, i giovani ed i bambini, della mia città e le loro esigenze. Voler fare qualcosa per la propria città è un gesto d’amore”.