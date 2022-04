Veronica Peparini affonda Alessandra Celentano: “Sempre le solite moine”

Veronica Peparini spara a zero sulla collega di Amici: “Fa sempre le solite moine”

Protagonista del talent del sabato sera di Canale5 dal 2003, Alessandra Celentano ha sempre fatto discutere per la sua visione integralista della danza. Anche nella ventunesima edizione del programma non sono mancate le dispute tra prof di ballo e quest’anno Veronica Peparini ha deciso di applicare un’altra strategia per fronteggiare la collega: lasciare spazio ai ragazzi.

“Io a ragionare con lei mi sono rassegnata. Lo vedo solo io o lo notate anche voi che fa sempre le solite moine?”.

Queste le parole sulla collega della squadra avversaria fatte al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni che, nel corso dell’attuale edizione del talent di Canale5, ha puntato il dito su diversi talenti della danza, giudicando l’aspetto fisico e la mancanza di tecnica. Un copione già visto a detta della compagna di Andreas Muller.



“Fatte le peggiori accuse”, arriva una pesante critica per Alessandra Celentano

Non si è risparmiata Veronica Peparini che ha messo i puntini sulle “i”, difendendo Dario (l’unico ballerino rimasto nella sua squadra insieme al cantante Albe). La ballerina ha sottolineato che quest’anno ha deciso di lasciare che i ragazzi si difendessero da soli dalle accuse, anche a rischio di passare come arroganti. Su una cosa però la maestra di danza si è detta certa: “Uno come Dario le tiene testa anche senza il mio aiuto e ha 18 anni”. Ha proseguito poi dichiarando:

“Preferisco un giovane ballerino che non si fa sminuire invece di dire ‘sì maestra’ alle peggiori accuse”.

Intanto di recente dalla parte dell’insegnante si è schierato il suo ex, che ha sottolineato come la collega sembri avere i paraocchi.

Prof di danza di Amici 21 rompe il silenzio: “Di questo sono l’ultima che potrebbe parlarne”

Nella lunga intervista di Veronica Peparini non è mancato però il lato rosa del talent. Quest’anno infatti nella scuola di Canale5 sono nate diverse coppie, come quelle tra Albe e Serena, Dario e Sissi. “Io di fidanzamenti nella scuola sono l’ultima che potrebbe parlare perché mi sono innamorata di un ex alunno”, ha raccontato la prof di danza, legata ormai da diversi anni al ballerino professionista del programma Andreas Muller. Ha ammesso però di essere a favore di queste simpatie nate tra i banchi di scuola, che aiutano a motivare i ragazzi durante un percorso spesso lungo e non privo di ostacoli e crolli emotivi.