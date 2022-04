Volevo fare la rockstar 2, ultima puntata: Olivia devastata, perderà le figlie?

Scritto da Simona Tranquilli , il Aprile 6, 2022 , in Serie & Film Tv

Anticipazioni Volevo fare la rockstar seconda stagione: Olivia rischia di perdere tutto nella 4^ puntata

Andrà in onda mercoledì prossimo, 13 aprile alle 21.20 su Rai2 l’ultima puntata di Volevo fare la rockstar 2. Il quarto episodio della fiction, con la regia di Matteo Oleotto e coproduzione Rai Fiction – Pepito Produzioni, viaggerà sempre sulle atmosfere della commedia, ma per Olivia le cose finiranno per mettersi male. Dopo il goffo tentativo del fratello Eros di smerciare stupefacenti e la bravata delle gemelle nella scorsa puntata di Volevo fare la rockstar, il personaggio interpretato da Valentina Bellè rischierà di perdere tutto e di veder svanire, oltre ai suoi sogni, anche la sua idea di famiglia. I Mazzuccato riusciranno a rimettere a posto tutto nella quarta e ultima puntata di Volevo fare la rockstar 2?



Volevo fare la rockstar 2, spoiler puntata 13 aprile: Olivia tenta il tutto per tutto per non perdere le figlie

Non mancheranno i colpi di scena nell’epilogo di stagione della serie tv con protagonisti Giuseppe Battiston, Valentina Bellè, Angela Finocchiaro ed Emanuela Grimalda, Volevo fare la rockstar 2. Le anticipazioni di mercoledì prossimo, 13 aprile, svelano infatti che Olivia rischierà di perdere le figlie. Emma e Viola infatti verranno affidate ai servizi sociali e Nadja finirà sotto processo. Nella quarta puntata di Volevo fare la rockstar, Olivia userà tutte le sue carte per riavere le figlie e chiederà aiuto a Francesco, che ha nascosto un segreto nella 3^ puntata, e a Nice. Riuscirà a risolvere i suoi problemi familiari?

Finale Volevo fare la rockstar 2: ci sarà un lieto fine per Francesco e Olivia nell’ultima puntata?

Intanto, dopo aver appreso che Francesco e Silvia sono intenzionati ad avere un figlio, Olivia sembrerà abbandonare l’idea di conquistare il cuore del personaggio interpretato da Giuseppe Battiston nella nuova puntata di Volevo fare la rockstar. Ci sarà una colpo di scena nel finale di stagione?’ Francesco e Olivia riusciranno a confessare i loro reali sentimenti nell’ultima puntata di Volevo fare la rockstar 2?