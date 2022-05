Adriana Volpe rompe il silenzio su Sonia Bruganelli: “GF è stata una parentesi”

Sonia Bruganelli e il suo addio al Grande Fratello Vip: l’opinione della sua collega

Oggi Adriana Volpe ha rilasciato una lunga intervista al portale web SuperGuidaTv. Ed in questa circostanza le è stato chiesto di esprimere una sua opinione sul fatto che la sua collega opinionista abbia deciso di abbandonare per sempre il reality show di Alfonso Signorini. La conduttrice, con la sua proverbiale schiettezza che l’ha sempre contraddistinta, ha subito dichiarato di essere certa che per lei quella esperienza è stata giusto una parentesi nella sua carriera, anche perchè il suo obiettivo nella vita non è certo quello di fare l’opinionista:

“Credo che lei abbia vissuto questa esperienza del grande fratello come una parentesi nella sua carriera professionale…”

Adriana Volpe non ha dubbi sulla sua collega opinionista: “Si è solo voluta prendere una pausa”

Successivamente la conduttrice, sempre parlando dell’addio di Sonia Bruganelli al GF Vip, ha anche dichiarato di pensare che ricoprendo il ruolo di opinionista nella scorsa edizione sia stato semplicemente un suo voler prendere una pausa dalla vita di tutti i giorni, ricordando un po’ a tutti che il suo vero mestiere è quello di imprenditrice:

“Si è voluta divertire prendendosi una pausa con un’esperienza molto bella, ma è un’imprenditrice…”

Si ricorda che proprio pochi giorni fa la moglie di Paolo Bonolis, nell’intervista rilasciata al magazine Gente, ha dichiarato di aver deciso di non ricoprire nuovamente il ruolo di opinionista nel reality perchè pensa che non sarebbe più credibile.

GF Vip, l’opinionista sulla collega confessa: “E’ una potenza dietro le quinte”

Adriana Volpe ha poi concluso questa lunga intervista a SuperGuidaTv asserendo di credere che la sua ormai ex collega opinionista Sonia Bruganelli avrebbe solo voglia di tornare dietro le quinte, anche perchè è ciò che sa fare sicuramente meglio:

“Lei è una potenza dietro le quinte, credo che abbia il piacere di tornare a fare quello che sa fare bene…”

Si segnala però che Dagospia ieri ha rivelato che anche la sua posizione nel reality show pare essere in bilico. Difatti sembra che Alfonso Signorini voglia altri due compagni/compagne d’avventura al fianco per la prossima edizione del reality. Sarà vero?