Al Bano sconvolto: “Perchè Blanco non ha reagito al palpeggiamento?”

“Non riesco a capire come abbia resistito”, il commento del noto cantante a Zona Bianca

È andato in onda ieri sera il programma condotto da Giuseppe Brindisi su Rete4. Il giornalista ha ospitato Al Bano Carrisi che ha detto la sua su quanto avvenuto a Blanco durante la sua esibizione al Radio Italia Live. L’artista, vincitore dell’ultimo festival di Sanremo insieme a Mahmood, è stato infatti palpeggiato nelle parti intime da una fan. Insomma, l’ultimo concerto del 19enne ha creato scalpore e a dire la sua è stato proprio il cantante di Cellino San Marco che, senza peli sulla lingua, ha ammesso che a lui non è mai successo, ma forse anche perchè erano altri tempi. L’artista ha poi proseguito sottolineando però:

“Non riesco a capire come abbia resistito, ho visto che non ha avuto alcuna reazione”.

Un episodio quello del palpeggiamento durante l’ultimo concerto di Blanco che ha stupito il compagno di Loredana Lecciso che in diretta su Rete 4 ha volto chiarire la sua posizione.



Al Bano Carrisi ammette su Blanco: “Mi ha stupito, non c’è più religione”

“Mi ha stupito, si potrebbe dire che non c’è più religione”, ha proseguito il cantante a Zona Bianca. Il caso è stato ampiamente dibattuto in diretta nel salotto di Giuseppe Brindisi che ha invitato a dire la sua anche Barbara Alberti che non si è di certo tirata indietro ammettendo di trovare sospetto il polverone sollevato dalla vicenda che, a sua detta, non sarebbe poi così scandalosa:

“Se una donna viene uccisa c’è un commentino sui giornali e in tv. Mi chiedo perchè tutto questo faccia così scandalo. Non siamo in un ufficio o in una parrocchia”.

Sulla vicenda si è espresso anche il giornalista Mario Adinolfi che ha voluto puntare i riflettori su un altro aspetto.

Blanco palpeggiato, giornalista rompe il silenzio a Zona Bianca: “È emersa la differenza che c’è tra uomo e donna”

Oltre ad Al Bano, che presto potrebbe sposare la compagna, anche Mario Adinolfi ha voluto dire la sua su quanto accaduto nell’ultimo concerto di Blanco. “I nostri tempi vorrebbero omologare uomo e donna, far diventare tutto unisex” ha sottolineato, ammettendo poi che se quel gesto fosse stato fatto nei confronti di una cantante donna sarebbero arrivati i Carabinieri. Intanto la faccenda continua ad animare salotti tv e a lasciare aperti tanti punti di domanda.