Al Bano: “Sposa Loredana Lecciso”, ricevuta una richiesta spiazzante

Scritto da Alessio Cimino , il Maggio 26, 2022 , in Gossip

Al Bano, arriva l’inaspettata richiesta di sua figlia: “Sposa mia mamma”

Oggi Jasmine Carrisi ha rilasciato una lunga intervista sull’ultimo numero del settimanale Nuovo. Ed in questa circostanza la ragazza ha parlato ovviamente di sè dei suoi progetti futuri e anche della sua famiglia. A proposito della famiglia la giovane non ha fatto mistero di avere un sogno nel cassetto da lungo tempo. Quale? Vorrebbe tanto che il popolare cantante di Cellino San Marco porti all’altare sua madre Loredana Lecciso: “Devo ammettere che mi piacerebbe tanto vedere mio papà e mia mamma finalmente sposati…” E a pensarla come lei anche tantissimi fan della coppia.

Loredana Lecciso e il suo compagno, la loro figlia certa: “Loro matrimonio porterebbe felicità in famiglia”

Successivamente Jasmine Carrisi, sempre in questa intervista rilasciata al settimanale Nuovo, ha anche dichiarato di essere certa che un eventuale matrimonio tra sua mamma e suo padre Al Bano porterebbe immensa felicità in famiglia:

“Un passo del genere sarebbe una conferma alla loro unione e un’occasione di felicità per la famiglia…”

La figlia del popolare cantante di origini pugliese, che giorni fa è stato ospite a La vita in diretta, ha quindi colto la palla al balzo per fare una battuta delle sue: “Spero che mi invitino al matrimonio…”

Jasmine Carrisi non lo nasconde: “Essere figlia d’arte mi crea qualche disagio”

La giornalista del settimanale Nuovo ha poi chiesto alla ragazza se è faticoso essere figlia di due genitori così famosi, come appunto Loredana Lecciso e Al Bano, il quale presto tornerà sul palco a cantare i suoi brani più celebri. E la giovane, con la sua proverbiale schiettezza che l’ha sempre contraddistinta, ha subito risposto che purtroppo avere genitori così famosi ha creato sicuramente qualche piccolo disagio:

“Basta leggere certi commenti sui social…’Sei una raccomandata’ oppure ‘dovresti metterti a lavorare’…Come se poi io fossi una perditempo…”

Jasmine non ha poi fatto mistero che c’è rimasta molto male nel leggere certi commenti sul suo conto, aggiungendo però di accettare ben volentieri invece le critiche costruttive: “Comunque ci tengo a precisare che non è vero assolutamente che mio padre mi abbia raccomandato…”