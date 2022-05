Al Bano travolto da Romina e Loredana: non è un giorno come gli altri

Scritto da Alessio Cimino , il Maggio 20, 2022 , in Musica

Travolto dai messaggi d’auguri delle sue ex: il cantante di Cellino San Marco compie gli anni

Oggi è un giorno davvero speciale per Al Bano. Difatti il popolare cantante di Cellino San Marco ha compiuto ben 79 anni. E ovviamente sui social sono arrivati copiosi gli auguri all’artista. Tra questi ci sono da segnalare anche i messaggi di grande affetto della sua ex moglie Romina Power e della sua compagna Loredana Lecciso. La prima ha voluto dedicargli un post scrivendo nella didascalia di sperare con tutto il suo cuore che questo giorno possa essere davvero speciale:

“Tanti auguri, Albano! Che questo giorno del tuo compleanno ti porti tanta felicità!”

La sua compagna invece si è limitata a scrivergli un semplice ‘Auguri Al’ corredato da un cuoricino.

Al Bano e i dolci auguri della figlia: “Sono 79 anni che ci delizi della tua presenza”

A fare gli auguri al popolare cantante pugliese non poteva certo mancare anche sua figlia Romina Carrisi. Difatti quest’ultima ha pubblicato nelle sue storie sul social fotografico un selfie insieme all’amato padre, e nella didascalia, dopo avergli fatto gli auguri di buon compleanno, ha anche colto l’occasione per spendere delle dolcissime parole nei suoi confronti, che hanno commosso tutti i suoi numerosi follower: “E sono 79 anni che ci delizi della tua presenza…” Parole che sicuramente toccheranno nel profondo l’artista, che è stato testimone oculare della lite tra Sgarbi e Mughini al Maurizio Costanzo Show.

Il cantante non ha più intenzione di sposarsi: “L’ho già fatto”

Ormai sono anni che sulla vita privata di Al Bano si scrivono fiumi di parole sui giornali, e non solo. E tra alti e bassi ormai il cantante di Cellino San Marco sta insieme da molti anni con Loredana Lecciso, con la quale sicuramente oggi festeggerà il suo compleanno. In tanti però si sono sempre chiesti se si sposeranno mai. E a tal proposito quest’ultimo, in una recente intervista, ha escluso tale ipotesi, asserendo di star bene già così com’é:

“Sposarmi di nuovo? Io l’ho già fatto. Un matrimonio nella vita basta. Bellissimo il matrimonio ma dopo è arrivato il divorzio…”

L’uomo ha infatti dichiarato di non aver bisogno di un contratto per sentirsi sposato con la compagna: “Mi sento legato a lei mentalmente…” E anche quest’ultima ha rivelato recentemente di pensarla allo stesso modo.