Alberto Matano e un famoso conduttore della Rai: “Ecco cos’è per me”

“E’ come un fratello”, la rivelazione del conduttore de La vita in diretta su un famoso collega

Anche nella puntata de La vita in diretta di oggi, giovedì 12 maggio 2022, Alberto Matano ha avuto tra gli ospiti Salvo Sottile, conduttore de I Fatti Vostri, al quale è legato da una profonda amicizia. E proprio su ciò ha posto l’attenzione negli ultimi secondi della diretta: salutando e ringraziando tutti gli ospiti che hanno preso parte al talk (oltre a Sottile sono intervenuti Alba Parietti, Barbara Alberti e Walter Veltroni), il giornalista ha rivelato “Salvo è per me un amico e un fratello”. Ha quindi rinnovato al conduttore del programma del mezzogiorno di Rai2 di andare a trovarlo nella sua trasmissione prima della fine di questa edizione, che chiuderà i battenti all’inizio di giugno.

Alberto Matano e l’amicizia con Salvo Sottile: “Manterrò la mia promessa di essere ospite a I Fatti Vostri”

“Hai promesso che andrai a trovarlo, le promesse si mantengono” ha detto scherzosamente Alba Parietti al conduttore de La vita in diretta, appunto riferendosi alla sua volontà di essere ospite di Salvo Sottile a I Fatti Vostri. E la sua risposta è stata: “Certo che le promesse si mantengono, soprattutto ad un fratello”. I due giornalisti hanno poi ricordato che mancano solo sedici puntate alla fine dei loro rispettivi programmi, che termineranno entrambi venerdì 3 giugno (salvo prolungamenti dell’ultimo minuto voluti dalla Rai, cosa che negli ultimi anni è sempre successa almeno per il rotocalco di Rai1).

“Ci ha regalato una grande emozione”, Alberto Matano e l’esibizione di Diodato all’ESC

Amicizia con il collega a parte, Alberto nell’ultimo segmento de La vita in diretta di oggi ha dato spazio all’Eurovision, dicendosi molto emozionato per la straordinaria esibizione di Diodato, con la sua Fai Rumore, di martedì sera. Ha infine presentato il nuovo libro di Walter Veltroni dal titolo ‘La scelta’, svelando: “Non sapete cosa mi dice Mara Venier di questo libro”, invitando i telespettatori a leggerlo.

Segnaliamo, prima di concludere, che ieri la trasmissione ha sfondato il muro del 20% di share, dopo gli ottimi risultati ottenuti anche nei giorni scorsi, motivo per il quale Matano ha ringraziato ancora una volta i telespettatori.