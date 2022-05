“Non ho paura”, Alberto Matano messo in imbarazzo a La vita in diretta

Alberto Matano confessa: “Non ho paura di invecchiare”

Piccolo momento di imbarazzo sul finire della puntata de La vita in diretta di oggi, giovedì 5 maggio 2022, con il padrone di casa che ha ricevuto un complimento inaspettato dal suo parterre di ospiti, tutto al femminile. Finita la messa in onda di un servizio dedicato a Don Matteo, fiction della quale stasera vedremo un’altra puntata inedita, Alberto ha chiesto alle sue ospiti: “Perchè mi guardate così?”, un po’ confuso. Le prime a rispondere sono state Francesca Barra e Marina La Rosa, sedute alla sua destra, che gli hanno detto: “Ti guardiamo così perchè sei bello!”. La Barra ha poi aggiunto: “Sei bello al naturale. Ma non hai paura di invecchiare?”.

No, io non ho paura di niente

ha risposto ridendo il conduttore, con Paola Ferrari, seduta dall’altra parte del tavolo, che ha ironizzato: “Non ha paura di niente quando è qua con noi e non ha bisogno di filtri”.

“Quando sono in compagnia non ho paura”, la battuta del conduttore de La vita in diretta

“Quando mi trovo in buona compagnia non ho mai paura” ha asserito inoltre Alberto Matano ridendo ancora, salutando poi i telespettatori, ai quali ha dato ovviamente appuntamento per domani, sempre dopo la fine dell’edizione breve del TG1 di metà pomeriggio. Ieri, lo ricordiamo, il programma ha ottenuto ancora una volta ascolti molto alti con uno share volato quasi al 20%: un risultato ancora maggiore rispetto a quello di due giorni fa, per il quale il giornalista ieri ha ringraziato i telespettatori senza riuscire a contenere la sua emozione.

“Frase bellissima”, Alberto Matano colpito dalle parole della sua ospite

Tornando a bellezza e invecchiamento, la gag delle ospiti de La vita in diretta è nata dal fatto che proprio questi sono stati i temi del talk di oggi, durante il quale Francesca Barra ha affermato che tutti noi dovremmo imparare ad amarci per quello che siamo, senza essere schiavi dei filtri o dei giudizi, non solo nell’ambito della bellezza ma in tutti i campi. “Questa cosa che hai detto è bellissima ma bisogna tradurla nella quotidianità e dare il buon esempio” ha commentato il conduttore.