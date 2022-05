La vita in diretta, gioia sul finale: Alberto Matano non contiene l’emozione

La felicità del conduttore de La vita in diretta per gli ascolti di ieri: “Che vi devo dire?!”

Ha scelto gli ultimi secondi della diretta di oggi, mercoledì 4 maggio 2022, Alberto Matano per ringraziare i telespettatori per gli ottimi ascolti che il programma ha ottenuto anche ieri, superando il 19% di share sia nella presentazione che in tutto il blocco successivo, vincendo ancora una volta sul diretto competitor, ossia Pomeriggio Cinque condotto dall’instancabile Barbara d’Urso. Salutando gli ospiti che hanno preso parte al talk che si è svolto, come da tradizione, nella seconda parte della trasmissione, il giornalista ha dunque detto ai telespettatori, visibilmente emozionato: “Grazie ancora per ieri! Che vi devo dire? Grazie davvero”.

Alberto Matano applaudito dai suoi ospiti per i risultati ottenuti ieri in termini di ascolti

Come accennato nel paragrafo precedente e come abbiamo riportato in un altro articolo, l’appuntamento di ieri de La vita in diretta ha ottenuto uno share schizzato a più del 19%, come l’altro ieri d’altronde. Nello specifico, l’anteprima ha superato di poco tale soglia, mentre nel programma vero e proprio i punti di share sono arrivati quasi a 19 e mezzo, in uno scontro sempre più acceso con la concorrenza, che si è fermata invece un punto sotto. Ringraziando, appunto, i telespettatori per i risultati auditel di ieri, il conduttore è stato applaudito sul finale della diretta di oggi dagli ospiti presenti in studio, ossia Francesca Barra, Elisa Isoardi, Fabio Canino e non solo.

La vita in diretta, la gag del conduttore con i suoi ospiti: “M’illumino d’immenso”

Infine, sempre nei secondi che hanno preceduto la conclusione della puntata di oggi, Alberto Matano ha ringraziato in particolar modo Elisa Isoardi, ormai assente da Rai1 da due anni (dopo la chiusura de La prova del cuoco non ha più avuto un programma suo ma l’abbiamo vista partecipare come concorrente a Ballando con le stelle e a L’isola dei famosi), dicendole: “Ogni volta che sei qui ci illumini”. “Grazie!” ha esclamato Elisa, seguita da Fabio Canino che ha ironizzato: “Anch’io ti illumino ogni volta che sono ospite”.

Sempre! M’illumini d’immenso

ha replicato scherzosamente Alberto, facendo scoppiare a ridere gli ospiti. Ieri invece, la puntata si è chiusa con un momento molto toccante, per il quale Matano si è detto colpito…