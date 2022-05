“Diagnosi…”, Alberto Matano e l’accorata richiesta d’aiuto ai telespettatori

La vita in diretta, l’appello del conduttore a fine puntata: “Ogni anno tante diagnosi di cancro”

Come ogni venerdì, Alberto Matano ha chiuso la settimana facendo un appello ai telespettatori che hanno seguito il suo programma. Attorno alle 18.45, ringraziando gli ospiti che hanno preso parte al talk, pochi secondi prima di dare la linea al collega Flavio Insinna per un nuovo appuntamento de L’Eredità, ha invitato il pubblico del primo canale a sostenere l’AIRC comprando le azalee per la festa della mamma, in vendita domenica in tantissime piazze italiane.

Vi invito a sostenere la ricerca contro i tumori che colpiscono le donne. Sono 182mila le donne che hanno ricevuto una diagnosi di tumore lo scorso anno

ha dichiarato.

“La diagnosi è molto importante, sosteniamo l’AIRC”, l’appello di Alberto Matano agli spettatori

“E’ molto importante la diagnosi. Sosteniamo l’Associazione Italiana per la ricerca contro il cancro. Facciamolo!” sono state le parole del conduttore de La vita in diretta che sono seguite all’appello precedente. “Troverete le azalee in vendita nelle piazze italiane, compratele come regalo per le vostre mamme” ha poi concluso, facendo quindi gli auguri per la festa di dopodomani a tutte le mamme in ascolto e, soprattutto, alla sua, che lo segue ogni giorno da Catanzaro, città nella quale è nato e cresciuto. “Queste azalee hanno un grande significato, comprandole possiamo davvero aiutare la ricerca” ha asserito inoltre sempre in conclusione.

Alberto Matano rimasto senza voce alla fine della puntata di oggi: “Non so cosa mi stia succedendo”

“Non mi resta, quindi, che salutare i miei ospiti e darvi appuntamento…” ha detto inoltre il giornalista al termine della diretta di oggi, interrompendosi bruscamente perchè rimasto per un attimo senza voce. Ridendo, ha quindi ironizzato: “Darvi appuntamento, se ce la faccio, perchè non so cosa mi stia accadendo, a lunedì”. Ad unirsi al suo appello per sostenere l’AIRC sono stati ovviamente gli ospiti de La vita in diretta di oggi, ossia Rita Dalla Chiesa, Anna Pettinelli e non solo.

Può finalmente concedersi il meritato riposo del weekend Alberto, dopo un’altra settimana di grandi ascolti per il suo programma, che con le puntate di questi giorni ha sfiorato il 20% di share. A tal proposito segnaliamo che l’appuntamento di ieri (al termine del quale c’è stato un piccolo momento di imbarazzo) ha registrato esattamente il 19.8% di share, con poco più di 2milioni di telespettatori, contro gli oltre 1milione 800mila spettatori e quasi il 18% del competitor Pomeriggio Cinque.