Alberto Matano al 19%: sempre più acceso lo scontro con Barbara d’Urso

Testa a testa in ascolti tra La vita in diretta e Pomeriggio Cinque: i dati auditel di ieri

Ancora un acceso scontro in termini di ascolti ieri, martedì 3 maggio 2022, tra i due programmi pomeridiani più seguiti, ossia La vita in diretta e Pomeriggio Cinque, entrambi reduci da un periodo particolarmente positivo a livello di ascolti. Ancora una volta ieri Alberto Matano ha superato il 19% di share, con la rivale che si è fermata a solo un punto di distanza, segnando poco più del 18%. Vediamo, nel dettaglio, i risultati ottenuti da entrambe le trasmissioni. Per il rotocalco di Rai1 i telespettatori sono stati 1milione 504mila, con il 19.04% di share, nella presentazione, mentre nella diretta vera e propria sono saliti a 1milione 833mila, 19.41% di share. Per Canale5 gli spettatori sono stati invece nella presentazione 1milione 445mila, share del 18.1%, e nel programma vero e proprio 1milione 699mila, share del 18.46%.

Alberto Matano verso la riconferma alla conduzione de La vita in diretta da settembre

Si avvia al termine una stagione d’oro per il programma pomeridiano di Rai1, per il terzo anno consecutivo condotto dal giornalista del TG1 che, visto il successo sempre ottenuto in termini di auditel, verrà sicuramente confermato alla guida della trasmissione anche per la prossima annata. Nei mesi estivi, invece, al suo posto arriveranno Gianluca Semprini e Roberta Capua, come la scorsa estate, per la versione del programma pensata per la bella stagione.

Barbara d’Urso condurrà anche la prossima edizione di Pomeriggio Cinque?

Discorso diverso, invece, per il programma di Canale5: la conduttrice (che anche l’altro ieri si è avvicinata tantissimo al competitor con gli ascolti, registrando un dato record) dovrebbe essere al timone anche nella prossima stagione, ma la cosa non è sicurissima, almeno stando ad alcuni recenti rumors circolati in rete. Ciò che è certo, per ora, è l’allungamento del programma di un mese: andrà infatti in onda anche a giugno, a differenza di quanto inizialmente previsto. E’ ufficiale anche la cancellazione dell’edizione estiva di Pomeriggio 5 annunciata tempo fa, che sarebbe dovuta essere condotta da Veronica Gentili. Insomma, sul futuro della d’Urso e del suo programma si saprà qualcosa con maggior sicurezza a breve.