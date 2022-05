Ascolti, Pomeriggio 5 fa record: Barbara d’Urso sfiora i risultati di Alberto Matano

Pomeriggio Cinque vola negli ascolti: la puntata di ieri poco sopra il 18% di share

Ieri è stata una giornata da incorniciare per Barbara d’Urso. Difatti il suo programma quotidiano in onda su Canale 5 ha ottenuto l’ascolto più alto dell’intera stagione Tv. In pratica la presentazione ha ottenuto 1 milione e 554 mila telespettatori con il 18,20%, mentre il programma vero e proprio ha intrattenuto poco meno di 1 milione e 700 mila telespettatori con il medesimo share. Si ricorda che a partire da maggio nei dati auditel non verranno più conteggiate ‘le altre terrestri’. Per tale ragione è possibile che diverse trasmissioni, nonostante i valori assoluti siano i medesimi del passato, abbiano un incremento netto dello share.

Barbara d’Urso lancia la sfida ad Alberto Matano: le loro due trasmissioni divise da neppure un punto di share

Si segnala inoltre che la popolare conduttrice con il suo Pomeriggio 5 mai è stata così vicina al suo diretto competitor rappresentato da La vita in diretta. Difatti tra le due trasmissioni pomeridiane delle due ammiraglie non c’è stato nemmeno un punto di share di differenza. Andando nello specifico il programma di Rai1 ha intrattenuto 1 milione e 814 mila telespettatori con il 19.14% di share (la d’Urso segue con il 18.20%). Un risultato decisamente inatteso che ha infiammato ancora di più la sfida del pomeriggio. Oggi la conduttrice, che ieri è tornata a parlare dell’incidente di Eva Henger, dell’Isola dei Famosi e della finale di stasera de La pupa e il secchione, riuscirà a superare il suo competitor?

Alberto Matano perde ancora contro la soap opera turca in onda su Canale 5

Il conduttore, nonostante continui a primeggiare su Barbara d’Urso, non riesce però a spuntarla contro la soap opera turca in onda su Canale 5. Difatti la presentazione del suo programma quotidiano ha ottenuto 1 milione e 369 mila telespettatori con il 16.33% di share, mentre Brave and Beautiful ha intrattenuto 1 milione e 539 mila telespettatori toccando ben il 18.57% di share. Si fa inoltre presente che grazie alla nuova rilevazione Auditel tanti programmi del daytime di Canale 5 (e non solo, basti vedere gli ascolti dell’Isola) hanno visto un aumento netto dello share rispetto ai giorni scorsi. Anche domani ci saranno delle sorprese?