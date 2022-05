Alessandra Celentano e le liti con Raimondo Todaro: cosa succede dopo le puntate

“Io e Raimondo Todaro abbiamo visioni diverse” ammette la maestra del talent

L’arrivo di Raimondo Todaro quest’anno ad Amici ha regalato scene memorabili della maestra Alessandra Celentano. Quest’ultima ha da subito puntato l’ex ballerino di Ballando con le stelle con il quale durante tutto l’anno sono volati stracci. Le volte che i due sono andati d’accordo si possono contare sulla punta delle dita e, specialmente al Serale, i toni sono decisamente degenerati. Tanto che Alessandra Celentano è arrivata quasi a dare dell’incompetente al collega. Ma queste liti sono vere o finte? E come sono i rapporti tra i due a telecamere spente? Intervistata da Nuovo Tv la maestra dice che tra loro c’è un rapporto di simpatia e stima reciproca. Poi aggiunge:

“Le mie liti non fanno mai parte dello spettacolo perché sono sempre molto vera. Io e Raimondo spesso abbiamo visioni diverse. E’ un ragazzo simpatico e giocherellone, amiamo scherzare. Ma quando dobbiamo discutere non ci tiriamo indietro”.

Alessandra Celentano elogia una professoressa: “Carriera strepitosa alle spalle”

Se quest’anno la vittima prediletta della Celentano è Raimondo Todaro (ma anche Veronica Peparini) l’anno scorso era Lorella Cuccarini il bersaglio preferito. Quest’anno Lorella è passata nella cattedra di canto e dunque per tutto il pomeridiano le due non hanno avuto discussioni per via dei percorsi artistici diversi. Le cose invece al Serale sono nuovamente precipitate. Lorella è infatti caposquadra insieme a Raimondo Todaro, con il quale si trova benissimo. I due, definiti CuccaTodo, non fanno che discutere con la Celentano. E la povera Lorella deve sempre calmare Raimondo che si infervora di continuo. Eppure su Lorella la maestra di danza classica di Amici dice:

“Anche lei è una grande lavoratrice con una carriera strepitosa alle spalle. Abbiamo approcci completamente diversi, forse perchè lei è mamma mentre io no, ma anche lei come me è molto disciplinata”.

La maestra pronta a lasciare Amici? La sua smentita

Alla fine dell’intervista Alessandra Celentano risponde ad una delle domande che più si sta facendo il pubblico del talent. Ovvero se siano vere o finte le voci che circolano sul suo possibile abbandono di Amici l’anno prossimo. Una delle motivazioni più gettonate sono le pesanti critiche rivolte all’insegnante che, va detto, a volte esagera nei toni e nelle parole. Tuttavia la maestra più longeva di Amici pare non abbia nessuna intenzione di lasciare la cattedra.

“Il programma è diventato la mia famiglia. E’ un lavoro che amo e che non diventa mai noioso perché i ragazzi cambiano sempre”

conclude l’isnegnante.