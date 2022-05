Amici, Alessandra Celentano travolta dalle critiche. Lei replica: “È inutile…”

Alessandra Celentano non ha dubbi: “Non mi devo rimproverare di nulla”

Come in tutte le edizioni di Amici Alessandra Celentano anche quest’anno ha dato il meglio di sé in quanto a critiche, frecciatine, urla e liti furiose. Tuttavia ogni anno la Celentano riesce comunque a stupire e infatti quest’anno ha aggiunto qualcosa in più alle sue sfuriate. Ovvero l’attacco sul personale ai colleghi: Raimondo Todaro e Veronica Peparini sono stati letteralmente massacrati e spacciati quasi per incompetenti! Come al solito il web alla fine di ogni puntata si rivolta contro la maestra. Quest’ultima, intervistata dal settimanale Nuovo Tv, si mostra però tranquilla, sicura di sé e pronta a tirare dritta per la sua strada. Queste le sue parole:

“Io sono assolutamente in pace con me stessa. So che tutto quello che dico è verità per cui non mi devo rimproverare nulla. È inutile che illuda i ragazzi perché tanto prima o poi la testa la sbatteranno da soli”.

L’insegnante di Amici svela un retroscena sulla sua carriera: “Anche io ho ricevuto dei no”

A vederla così sicura di sé e della sua professionalità non si direbbe, ma anche Alessandra Celentano nella sua vita artistica ha ricevuto dei no. “Sicuramente non fanno mai piacere” ammette l’insegnante nel corso dell’intervista. Tuttavia, dopo aver affondato Veronica Peparini proprio sulla preparazione artistica, la Celentano è sicura che i no servano più dei sì. La maestra spiega che nella danza classica la regola è quella di correggere un difetto dell’allievo e mai osannare un pregio.

Alessandra Celentano si apre sulla sua vita privata: “Non chiudo alcuna porta”

Infine la maestra di danza classica si sbilancia un po’ per quanto riguarda la sua vita privata e sentimentale. La Celentano si dice appagata perché ha avuto un amore, anche se poi ha divorziato. Per questo adesso la sua vecchiaia la immagina serena e vissuta con i suoi cani. Tuttavia poi aggiunge:

“Sono tanti anni che sto da sola e ho la fortuna di starci bene. Però non chiudo alcuna porta”.

Al momento la maestra di Amici è single e precisa di non cercare nessuno né di aspettarlo. Poi, se dovesse arrivare, ben venga!