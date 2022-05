Alessandro Gassmann si sbilancia: clamorose anticipazioni su Un professore 2

Un professore 2 anticipazioni, l’attore romano rivela: “Ci saranno sorprese e nuovi arrivi”

A gennaio si riaprirà il set della fortunata fiction di Rai1 con protagonista Alessandro Gassmann dopo il successo della prima stagione. In estrema sintesi la trama della serie ruota attorno alla figura del professore di filosofia Dante Balestra che ha il volto del noto attore. Ebbene quest’ultimo ha concesso un’interessante intervista a SuperGuidaTv in cui ha fornito delle clamorose anticipazioni sulla 2^ stagione:

“In questa seconda serie ci saranno tante sorprese, nuovi arrivi nella classe. Vi annuncio poi che l’attività amatoriale del professore continuerà ad essere abbastanza vivace”.

E poi ancora ha aggiunto:

“Da questa esperienza ho imparato tanto. Oltre a riprendere in mano i libri di filosofia ho avuto l’opportunità di lavorare con attori giovani.”

Alessandro Gassmann entusiasta per gli ascolti della fiction: “Successo di critica e pubblico”

Nella fiction di Rai1 nel cast accanto all’attore romano del protagonista ci sono anche Claudia Pandolfi, che impersona la madre dello studente Manuel e che in passato ha già incontrato il docente in circostanze non lieti. Tra i due personaggi è nata una relazione e si vedrà come si evolverà nella prossima stagione. E poi c’è Christiane Filangieri e moltissimi attori giovani che impersonano gli alunni come Nicolas Maupas e Damiano Gavino. L’attore oltre a fornire delle anticipazioni sulla nuova stagione di Un professore si è detto anche molto soddisfatto del successo della prima:

“È stato un grande successo, di critica e di pubblico. Sono molto contento per i numeri che ha fatto.” Insomma è stata una scommessa vinta per tutti.

L’attore romano sui suoi prossimi progetti: “Mi sento più regista”

Durante l’intervista al portale su menzionato Alessandro Gassmann si è sbilanciato anche sulla sua vita privata e sul rapporto con il figlio Leo che nei giorni scorsi ha soccorso una ragazza vittima di un tentato stupro e che proprio ieri si è laureato. L’attore si è detto orgoglioso del figlio mentre sui suoi prossimi progetti lavorativi ha rivelato: “Mi sono sempre sentito un regista che fa l’attore. In questo momento della mia vita sto facendo tanti film come attore ma spero in futuro di poter dire di essere un regista che non fa l’attore”.