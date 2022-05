Alex Belli, frecciata a Soleil Sorge: “Ha fatto trash televisivo per sei mesi”

La nuova naufraga attaccata da Alex Belli: “Sei veramente incoerente”

Nei giorni scorsi c’è stato un duro botta e risposta sui social, tra Alex Belli e la nuova naufraga Soleil Sorge. L’attore è stato ospite di una puntata del format dedicato al reality show basato sulla sopravvivenza, e che vede al timone Ignazio Moser e Valentina Barbieri. L’ex gieffino durante la chiacchierata riferendosi all’influencer italo-americana ha affermato:

“Non ci manchi assolutamente, sei veramente un incoerente, dei tuoi click non me ne frega niente”.

L’ex gieffino l’ha confessato: “Ecco perchè Soleil Sorge mi fa andare fuori di testa”

Non è passato di certo inosservato ai tanti utenti della rete, lo scontro a distanza che c’è stato tra Alex Belli e Soleil Sorge di recente, due ex concorrenti del Grande Fratello Vip 6 abbastanza chiacchierati soprattutto per aver formato un triangolo amoroso con Delia Duran. L’attore durante un’ospitata al programma Isola Party trasmesso sulla piattaforma Mediaset Infinity, ha spiegato per quale motivo si arrabbia con la sua ex compagna di gioco a cui ha lanciato una frecciata velenosa: “Non ho niente contro di lei, ma tutte le volte leggo cose, mi dissocio, non voglio più fare parte del trash, ciccia hai fatto sei mesi di trash televisivo svegliati, e allora tutte le volte che rinnega questa roba vado fuori di testa, poi ti voglio bene”.

Ignazio Moser si complimenta con l’attore: “Numero uno. Continua così”

Poi Ignazio Moser si è rivolto all’ex gieffino dicendogli queste parole: “Inizialmente quando non avevo capito ancora il personaggio che interpretavi al GF Vip dicevo ma che fa questo, poi quando ho capito che questa cosa l’avevi creata a doc, nel senso che tu ci sguazzavi mi hai fatto impazzire, perchè ho capito quanto tu riuscivi a girare tutti come volevi”. Il fidanzato di Cecilia Rodriguez ha continuato il suo discorso facendogli un complimento: “Numero uno. Continua così per favore, non abbandonare questo personaggio”. La replica dell’attore non si è fatta attendere: “Ognuno di noi sa fare il proprio lavoro, io faccio il circense, che fa intrattenimento, che in un reality vuol dire trovarsi bene con qualcuno e vivere la propria esperienza, io sono fatto così, ma non è detto che sia la formula giusta per tutti”.