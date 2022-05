Amadeus, appello per Sanremo 2023: sul palco dell’Ariston potrebbe tornare…

Festival di Sanremo 2023, Amadeus riceve una proposta inaspettata: ecco chi potrebbe tornare

Si è raccontata con una lunga intervista concessa al magazine Gente la showgirl Sabrina Salerno che, reduce dalla partecipazione all’ultima edizione con Ballando con le stelle, è già proiettata in nuovi progetti e tra questi il più importante riguarda la sua carriera di cantante, con nuovi progetti discografici e magari il palco dell’Ariston. L’interprete di hit anni ’80 come Boys (Summertime Love) e Siamo Donne, nel dettaglio al settimanale ha rivelato:

“Voglio tornare a cantare, concentrarmi sui progetti discografici. Pensare a Sanremo? Al momento no ma tutto può essere. Sono imprevedibile.”

Insomma la showgirl dopo aver affiancato Amadeus come co-conduttrice due anni fa tornerà come cantante in gara al Festival di Sanremo 2023?

Sabrina Salerno, confessione a cuore aperto: “Mio marito non è per nulla geloso”

Durante l’intervista al noto settimanale, la showgirl, oltre a ricordare Sanremo, si è sbilanciata molto sulla sua vita privata e sentimentale. Dal 1994 ha al suo fianco l’imprenditore Enrico Monti e sul loro rapporto ha confessato che mentre lei è gelosissima di lui, pur non avendone mai motivo, lui al contrario le dà molta più fiducia ed a tal proposito ha raccontato un divertente aneddoto:

“Anni fa durante una registrazione di un programma tv un uomo bellissimo e famoso, accompagnato da una donna avvenente e famosissima, mi infilò un bigliettino con il numero di telefono nella tasca della giacca.”

La Salerno continua: “Quando rientrata a casa l’ho trovato l’ho raccontato ad Enrico. Incredulo ha detto ‘Ma dai, non ci credo?!’ Capisci? Con una frase ha smontato la mia vanità” La coppia sta insieme da anni da quando lei aveva 24 anni e lui 30, hanno un figlio Luca, oggi adolescente. La cantante ha descritto il marito come una persona buona, dolce che sa come prenderla.

La showgirl svela il segreto della sua forma fisica: “Mi alleno anche 4 volte a settimana”

Sabrina Salerno è nota per essere un sex symbol ancora oggi e sul segreto della sua forma fisica perfetta ha rivelato: “Mi alleno anche quattro volte al giorno. Il DNA con me è stato generoso ed io lo ricambio con equilibrio e impegno” aggiungendo che non mangia dolci perché non ne è ghiotta, che sta attenta a tavola ma senza assilli concedendosi a volte dei peccati di gola.