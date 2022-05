Luigi vince Amici 21, gaffe di Maria De Filippi: “Sto facendo una figura…”

Maria De Filippi rischia di cadere: “Figura di me***”

Com’era prevedibile il vincitore di Amici 21 è Luigi che stasera ha eliminato ben tre cantanti e due ballerini! Non appena si è girata la carta con il suo volto lo studio è stato letteralmente inondato di coriandoli che hanno formato un tappeto per terra. Luigi come prima cosa è corso subito ad abbracciare la conduttrice. Quest’ultima, poi, voleva portare la coppa al cantante e mettersi accanto a lui per i saluti finali. Tuttavia mentre camminava Maria ha rischiato di cadere ed ha spiegato quanto il pavimento fosse scivoloso. La De Filippi ha dunque deciso di togliersi le scarpe e mentre parlava al microfono ne teneva una in mano. “Sto facendo una figura di me***” ha detto Maria provocando la risata di tutti i presenti.

Le prime parole del vincitore di Amici 21: “Se oggi sto bene è grazie a Maria De Filippi”

Dopo aver ricevuto la coppa da vincitore Luigi ha voluto fare dei ringraziamenti. In primis alla sua famiglia. A tal proposito il cantante ha confessato che sono stati proprio i suoi genitori a mandarlo nel talent “altrimenti io ero un po’ titubante”. Poi l’allievo ha ringraziato tutti i coach e la produzione. Infine si è rivolto alla conduttrice alla quale ha detto:

“Grazie per quello che infinitamente mi hai dato perché oggi sto bene e se sto bene è grazie a te”.

Anche Maria ha fatto dei ringraziamenti, in particolare al suo gruppo di lavoro. La conduttrice ha detto che sono due anni che si fa fatica a fare televisione ma che grazie al suo gruppo è riuscita a portare a termine un’altra edizione di Amici.

A chi sono andati tutti gli altri premi di Amici 21

Il vincitore Luigi si porta a casa ben 150 mila euro. Inoltre sempre il cantante ha ricevuto il premio delle radio e la possibilità di esibirsi a giugno in un concerto a Roma con tantissimi artisti famosi. A vincere, invece, il premio della critica di 50 mila euro, assegnato dai giornalisti, è stata Sissi. Invece Serena, dopo la proposta di New York, ha vinto anche il Premio Tim di 30 mila euro. E ancora, il Premio Oreo, del valore di 20 mila euro, è stato assegnato ad Alex mentre il Premio di Categoria, di 50 mila euro, è andato a Michele. Infine ognuno dei sei finalisti ha ricevuto il Premio Marlù da 7 mila euro.