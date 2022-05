Amici 21, amicizia al capolinea tra Dario e Serena: volano parole forti

Dario e Serena ai ferri corti. Lui chiude con la ballerina: “Non mi interessa”

Il rapporto tra Dario e Serena arriva ad una battuta d’arresto. In realtà, a differenza di precedenti liti tra Alex e Luigi o altri allievi, questa volta si è cercato il marcio a tutti i costi. A farne le spese è stata Serena, colpevole di aver detto un suo pensiero sul collega senza criticarlo. Ma ormai Dario, così come accaduto con la Celentano e con Michele, è un fiume in piena. Tutto è accaduto dopo che oggi Dario ha ascoltato le parole pronunciate da Serena su di lui con Raimondo Todaro. Serena, in particolare, aveva difeso Dario con Raimondo dicendo che per lei era bravissimo e versatile. La ballerina di Amici 21 ha poi aggiunto, vedendo Todaro sempre più critico, che forse Dario non era sempre il solito nelle coreografie proposte al Serale.

“Non mi interessa quello che dici, per me è una novità da parte tua”

ha detto furioso Dario.

Tutti contro Serena: la ballerina fraintesa da tutti

Non soltanto Dario ha frainteso le parole di Serena (che poi di brutto non avevano granché) ma anche tutti gli altri allievi. In un impressionante accerchiamento ad Amici 21 la ballerina è stata messa all’angolo da Sissi, Alex e perfino Albe! Gli unici a non averla attaccata sono stati Luigi e Michele, probabilmente capendo le sue intenzioni. Più volte Serena ha provato a spiegare ciò che intendesse dire. Anche perché le sue parole erano già state pronunciate dallo stesso Dario precedentemente. Ma nulla da fare. Albe le ha detto che sembrava l’avessero obbligata a criticare Dario, Alex ha detto la stessa cosa e Sissi ha aggiunto:

“Se uno dice una cosa è perché la pensa sennò niente”.

Voce rotta dal pianto per la ballerina: Amici 21 corre ai ripari

Sinceramente dispiaciuta per l’accaduto Serena dapprima non è riuscita a spiegarsi, poi aveva la voce tremante dal dispiacere. Per fortuna a migliorarle l’umore ci ha pensato la sorpresa di Maria De Filippi organizzata in onore della vincita conquistata dalla ballerina sulla sfida “Da da un pa”. Ancora una volta il premio scelto è stato il cinema e Serena ha voluto Albe con sé.