Maria De Filippi fa una sorpresa agli allievi: ad Amici è arrivato proprio lui!

I ragazzi di Amici non se la aspettavano: Nunzio è tornato nella scuola

Ultime settimana di Amici e dunque ultime puntate del daytime. In questi giorni Maria De Filippi ne sta dunque approfittando per trascorrere un po’ di tempo insieme ai ragazzi. La conduttrice cerca di farli sfogare o distrarli dallo stress della Semifinale e della Finale. Ma il vero divertimento della De Filippi è assegnare prove strambe agli allievi. Così, dopo la sfida “Testa spalla” della scorsa settimana, questa volta Maria ha assegnato il “Da da un pa”. La sfida vede due turni: i ballerini Serena e Dario e i cantanti Alex e Albe. Dopo aver provato e riprovato, spesso con imbarazzanti risultati per i cantanti, gli allievi oggi sono stati chiamati per affrontare la sfida. Quando però i ragazzi sono arrivati in studio hanno visto due poltrone e non più una sola, quella del giudice supremo Maria De Filippi. Quest’ultima ha dunque fatto entrare il giudice: Nunzio!

Maria De Filippi imbarazzata dai cantanti: “Rimango senza parole”

Ancora prima di fare entrare Nunzio, chiamato a giudicare esclusivamente la sfida dei ballerini, Maria De Filippi ha dato il via libera alla sfida dei cantanti. I primi ad esibirsi sono stati dunque Alex e Albe, che hanno portato a casa un risultato disastroso. Alla fine dell’esibizione, chiamata a dover proclamare il vincitore, la conduttrice di Amici è apparsa in difficoltà:

“Rimango senza parole. C’è proprio un problema qua. Come si fa a dare un giudizio? Non saprei cosa dire. Secondo me dovremmo considerarvi inclassificabili”.

Ancora una volta la punizione del perdente è la divisa da maggiordomo e il dover servire i compagni per una settimana. Dunque Maria ha fatto aggiungere una divisa in più e ha decretato nuovi maggiordomi i due cantanti. Successivamente si è passati alla sfida tra i ballerini Serena e Dario, giudicati da Nunzio. Quest’ultimo ha votato a favore della ballerina.

L’ex allievo di Amici incoraggia i compagni: “E’ tutto un gioco”

Dopo aver ricevuto brutte parole da un allievo Maria De Filippi si è consolata con Nunzio che le ha riservato un’altra volta grande affetto. Terminata dunque la sfida, prima di rientrare in casetta, la conduttrice ha chiesto all’ex allievo di dire qualcosa ai compagni. Lui li ha invitati a dare il massimo nella puntata della Semifinale e poi in Finale esattamente come ha fatto lui così non avranno rimpianti. “E’ tutto un gioco” ha concluso il ballerino sorridendo “vi voglio bene e vi porto nel cuore”.