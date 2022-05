Amici 22, Matilde Brandi nuova prof di danza? La richiesta a Maria De Filippi

Matilde Brandi fa un appello alla conduttrice: “Sono a sua disposizione”

L’ultima edizione del talent di Canale 5 si è conclusa da quasi due settimane ma i lavori per la prossima stagione stanno già per partire. Uno dei punti su cui, come ogni anno, c’è più curiosità riguarda il corpo docenti. Al momento sui professori di Amici 22 non si sa ancora nulla, se non indiscrezioni e voci di corridoio. Certo è che le rivoluzioni nel talent sono di casa e Maria De Filippi non è detto che non decida per altri rinnovamenti. Se si liberasse un posto nella cattedra di danza c’è già chi si candida per riempirlo. Si tratta di Matilde Brandi, showgirl, ballerina ed ex concorrente del GF Vip. Intervistata da Nuovo Tv, rivolgendosi alla De Filippi, la Brandi dice:

“Se le servisse un nuovo giudice o una nuova prof per la prossima edizione io sono a sua disposizione”.

La showgirl grande fan di Maria De Filippi: “Sono una fedelissima sin dalla prima edizione”

Premette di non voler risultare presuntuosa, Matilde Brandi, ma si dice certa di poter ricoprire sia il ruolo di giudice che quello di insegnante. La scelta, dunque, toccherebbe alla conduttrice di Amici 22 in base al cast che le servirà da riempire. Intanto la Brandi esterna tutta la sua passione per il talent di Canale 5 e per la conduttrice che “fa sempre scelte giuste”. La showgirl e ballerina sarebbe onorata di essere chiamata. Certo è che il meccanismo del programma lo conosce bene avendolo seguito da sempre. Infatti Matilde racconta:

“Sono una fedelissima sin dalla prima edizione. Non mi sono mai persa una puntata”.

La Brandi, inoltre, si dice grata proprio al talent e alla De Filippi perché hanno riportato i ragazzi nelle scuole di ballo.

Chi saranno i professori di Amici 22? Le ipotesi per l’entrata della showgirl

Tralasciando la cattedra di canto, alla quale Matilde Brandi non è certamente interessata, l’attenzione va rivolta tutta a quella di danza. La personalità di Matilde assomiglia per certi versi a quella della Cuccarini, con la quale infatti condivide una grande carriera televisiva e di ballo. Le due però avrebbero due cattedre diverse dunque poca sovrapposizione, per fortuna. La preferita della Brandi, tra i docenti di danza, è la temutissima Alessandra Celentano, con la quale condivide pareri e metodi. Se la Peparini dovesse lasciare il povero Raimondo Todaro si troverebbe tra due fuochi. Intanto sono ufficialmente aperti i casting del talent che proseguiranno per tutta l’estate.