Amici, Albe terrorizzato da Rudy Zerbi: Anna Pettinelli costretta ad intervenire

Albe entra nel panico ad Amici: “Ho paura di tutto”

Tra i guanti di sfida lanciati dai professori per la Semifinale, in onda sabato 7 maggio, Rudy Zerbi ne ha proposto uno tra Luigi e Albe. Il professore di canto si mostra così sicuro di vincere che ha lasciato ad Anna Pettinelli la possibilità di scegliere brano e prova in questione. Tanto, secondo Rudy Zerbi, la Pettinelli sbaglia di continuo e non fa che facilitare i suoi avversari. Nella lettera inviata, però, Rudy prende un po’ in giro Albe, a suo dire malcapitato nelle mani della Pettinelli. Così oggi Albe è entrato in crisi ed ha chiesto di poter sentire la sua insegnante. L’allievo è apparso affranto e sconsolato ed ha ammesso di avere paura della Semifinale e del guanto di Rudy perché teme di fare una figuraccia. La Pettinelli ha subito demolito il collega:

“E’ uno sbruffone. E’ uno che se la tira perché ha uno forte”.

Anna Pettinelli demolisce l’allievo avversario: “Antico e polveroso”

Durante il colloquio avuto con la sua insegnante Albe, sebbene cercasse conforto, in alcuni momenti ha preso anche le distanze dalla Pettinelli. In particolare quando quest’ultima, tanto per cambiare, ha sparato a zero su Luigi Strangis. La professoressa ha definito “antico” il cantante avversario tanto che “si veste come Elvis Presley”. Non solo, a detta della Pettinelli il modo di cantare di Luigi è “polveroso” e tra lui e Albe ci sono diverse differenze. La prima è che Albe è più pop e più moderno. La seconda è che di Albe la Pettinelli intravede una strada già segnata dopo Amici per il suo futuro da cantante. Di Luigi, invece, al momento non riesce a vedere nessuna strada.

Albe crolla tra le braccia della fidanzata

Alla fine della chiacchierata Anna Pettinelli, provocata da Rudy Zerbi ha consigliato ad Albe di non pensare al punto ma solo a fare una bella esibizione per se stesso e per il pubblico. Peccato che l’allievo, giustamente, ha esplicitamente detto di puntare alla Finale e dunque sabato sera ad Amici sarà difficile non pensare al punto. Al rientro in casetta Albe ha raccontato tutta la telefonata a Serena e si è sciolto in un abbraccio di conforto. Sebbene lui si sia mostrato titubante Serena ha invece detto di pensarla come la Pettinelli.