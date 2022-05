Amici 21, Rudy Zerbi asfalta Anna Pettinelli: “Non sei in grado di…”

Rudy Zerbi lancia un guanto di sfida ad Amici 21 e provoca la collega

Si avvicina la Semifinale e i professori della scuola di Canale 5 faranno di tutto per giocarsi le ultime carte. Infatti soltanto cinque dei sette allievi rimasti attualmente in gara potranno accedere alla Finale. Nonostante l’adrenalina e le mille cose da fare i professori non hanno nessuna intenzione di sotterrare l’ascia di guerra che si trascinano l’uno con l’altro da settembre. Nella puntata del daytime di oggi è stato annunciato il primo guanto di sfida, lanciato da Rudy Zerbi, che vedrà contrapporsi Luigi e Albe. Nella lettera di motivazione però Rudy Zerbi non sceglie né il brano né la prova e lascia ad Anna Pettinelli la possibilità di farlo. Sul perché Rudy Zerbi spiega:

“Cara Pettiseventeen, ormai è chiaro a tutti che non sei in grado di lanciare un guanto di sfida. Ogni tuo guanto è un punto garantito alla squadra avversaria”.

Anna Pettinelli accetta il guanto di sfida del collega: la proposta

Com’era prevedibile Anna Pettinelli non si minimamente sottratta al guanto di sfida lanciato da Rudy Zerbi e si è messa subito al lavoro. Dunque la Pettinelli, dopo aver fatto un racconto scioccante su Veronica Peparini, ha fatto recapitare agli allievi il brano scelto, ovvero una canzone di Justin Bieber. Tuttavia la maestra di Amici 21 ha previsto una differenza per Albe e Luigi. Mentre quest’ultimo potrà cantarla e proporla come vuole, Albe dovrà attenersi alle regole della sua insegnante. In particolare l’allievo dovrà farne metà al pianoforte e metà senza.

“Se tutto andrà com’è andato fino ad oggi, e non ho motivo di dubitarne, sono sicuro che sarà un altro punto garantito per Luigi”

ha concluso pungente Rudy Zerbi.

L’ironia di Rudy Zerbi verso l’allievo: “Va tutta la mia umana comprensione”

La lunga lettera di motivazione inviata da Rudy Zerbi è piena zeppa di frecciatine e punzecchiatine verso la collega. In particolare Rudy dopo aver criticato tutti i prof si è rivolto alla collega di Amici 21 dicendo che sembra stia giocando a perdere! Infatti secondo Rudy la Pettinelli non sta facendo l’interesse del suo allievo ma quello degli avversari. E proprio riferendosi ad Albe ha detto: