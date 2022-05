Amici, Giulia Pauselli a rischio: la decisione presa sulla gravidanza

Scritto da Giulia Tolace , il Maggio 7, 2022 , in Amici di Maria De Filippi

Giulia Pauselli sul futuro lavorativo nel talent: “In gravidanza non si possono fare programmi”

Procede a gonfie vele la gravidanza di Giulia Pauselli che, insieme al suo fidanzato storico Marcello Sacchetta, è pronta ad allargare la famiglia. L’ex allieva di Amici, ormai da anni ballerina professionista del corpo di ballo della trasmissione, ha scelto di continuare a ballare durante il pomeridiano nonostante la gravidanza. Una scelta che le è costata una valanga di critiche dai soliti leoni da tastiera. Nonostante questo Giulia ha tirato dritta per la sua strada ed ancora adesso, durante le puntate del Serale, la ballerina ha deciso di far parte del prestigioso corpo di ballo. Tuttavia adesso si porrà il problema per la prossima edizione del talent visto che il bimbo nascerà a settembre. Intervistata da Nuovo Tv la ballerina annuncia di voler tornare al lavoro al più presto. Ma sulle tempistiche ammette:

“Ho capito che in gravidanza non si possono fare programmi. Tutto cambia da un momento all’altro. Vedremo”.

La ballerina di Amici svela un retroscena inedito: cosa le ha detto la conduttrice

Una delle curiosità più grandi del pubblico di Amici, da quando ha saputo della gravidanza di Giulia Pauselli, è quali siano state le parole spese da Maria De Filippi. A tal proposito la Pauselli ammette di dover ringraziare molto la conduttrice del talent perché le ha permesso di continuare a ballare e non era scontato. Chiaramente Giulia non può più fare tante coreografie come un tempo ma le due hanno fatto un patto: poche coreografie ma fatte bene. Inoltre, svela la ballerina, Maria De Filippi l’ha invitata a godersi, insieme a Marcello Sacchetta (al quale la conduttrice è molto affezionata), ogni singolo attimo di questa nuova avventura da mamma.

I pronostici di Giulia Pauselli sul compagno: “Sarà fantastico”

Infine Giulia Pauselli, dopo un lungo sfogo sulla gravidanza, ha provato ad immaginare come se la caveranno lei e Marcello Sacchetta come genitori. Su di lei Giulia è sicura che sarà molto sprint e dinamica. Mentre su Marcello non ha dubbi:

“Sarà semplicemente fantastico”.

Il ballerino e coreografo non vede l’ora di insegnare a suo figlio a fare surf, andare sullo skateboard e sullo snowboard. Una cosa è certa: anche il piccolo nascituro sarà sportivo come mamma e papà.