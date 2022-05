Luigi e Carola, arriva la svolta improvvisa: il merito è di Silvia Toffanin!

L’intervista di Carola da Silvia Toffanin cambia tutto: l’allievo si scioglie

Colpo di scena nel rapporto tra Luigi e Carola, i due allievi di Amici dati a lungo per fidanzati ma il cui rapporto non si è mai concretizzato. Adesso, forse, sembra riaprirsi una piccola speranza per i due allievi di Amici verso i quali il pubblico di Canale 5 ha sempre sperato in un lieto fine. Durante la puntata del daytime di oggi Maria De Filippi ha fatto una cosa mai successa prima. Ovvero radunare i ragazzi e far vedere loro un’intervista condotta da Silvia Toffanin a Verissimo, in particolare quella a Carola di due settimane fa. “Volevo che Luigi vedesse l’intervista fatta a Carola perché parla molto di lui” ha detto Maria De Filippi. L’allievo ha ascoltato le parole della ballerina a metà tra l’imbarazzo e lo stupore. Quando poi è finita Luigi ha detto:

“E’ stata molto dolce, molto carina. E’ stato molto bello, sembrava più matura”.

Luigi e Carola si parlano: parole al miele per i due

Dopo aver visto l’intervista di Carola e averla commentata Maria De Filippi ha chiesto a Luigi se gli andasse di sentire la ballerina. Lui non solo ha risposto di sì ma ammesso che lui stesso stava per chiederlo alla conduttrice. “E’ in palestra” ha detto Maria scatenando la reazione sobbalzante di Luigi. In realtà la De Filippi intendeva dire che Carola si trovava nella sua palestra ad allenarsi, non in quella di Amici. “Ammazza che tuffo al cuore Luigi, ullallà” ha commentato divertita la conduttrice. Poi ha dato modo ai due allievi di parlarsi ‘privatamente’. Lei ha raccontato che tra poco si trasferirà a Roma perchè ha ottenuto il contratto per il musical di Giulietta e Romeo. Inoltre ha incoraggiato il cantante a continuare il suo percorso perchè fuori lo amano in molti. Entrambi hanno ammesso di mancarsi e alla fine della telefonata hanno simulato un dolcissimo abbraccio.

L’amore non corrisposto: gli allievi di Amici raccontano le loro esperienze

Se il rapporto tra Luigi e Carola non è riuscito a concretizzarsi è perchè il cantante non ha voluto. Luigi ha infatti più volte detto di non provare per Carola quel sentimento dell’amore. Tuttavia la ballerina non ha mai mollato ed ha sempre pensato al cantante. Maria De Filippi ha spiegato che non deve essere stato facile, soprattutto perché vivevano insieme ogni giorno. Poi ha chiesto agli allievi se fosse accaduto a loro qualcosa di simile nella vita. Mentre Sissi e Serena hanno detto di no, Michele ha confessato di trovarsi da un anno in una situazione simile.