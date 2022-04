Verissimo, Carola scoppia in lacrime per Luigi: “Dice che non prova niente ma…”

Carola ripensa a Luigi e si commuove con la conduttrice: “E’ sempre rimasto”

Come ogni settimana anche nella puntata di oggi di Verissimo, 23 aprile 2022, tra gli ospiti c’è stato l’ultimo eliminato di Amici. Questa settimana tocca a Carola Puddu raccontarsi davanti a Silvia Toffanin oltre ad esibirsi in una coreografia del Serale. La ballerina ha rivissuto il suo percorso nel talent, dentro il quale era da settembre. Poi la Toffanin non ha potuto non parlare di ciò che Carola prova per Luigi. Con quest’ultimo, infatti, c’è sempre stato un rapporto a metà tra l’amicizia e l’amore. Oggi Carola ha detto che sicuramente è un legame speciale ed ha pianto nel rivedere le loro immagini. Ha aggiunto che gli manca tantissimo e che spera di rivederlo quando anche lui uscirà da Amici. Ed ha spiegato:

“Per me l’amore vero è che può succedere di tutto ma tu ci sei. Anche quando lui mi dice non provo niente per te ma comunque è sempre rimasto”.

La ballerina racconta il suo passato a Verissimo: “Ho due famiglie”

Dopo aver fatto una dichiarazione d’amore a Luigi Carola ha parlato anche della sua vita privata, del periodo precedente ad Amici. La ballerina ha iniziato a danzare all’età di 4 anni e i suoi l’hanno subito iscritta a danza perchè si sono resi conto del suo potenziale. A soli 9 anni Carola si è trasferita a Parigi senza i suoi genitori. Qui, durante l’intervista di Verissimo, ha spiegato che viveva in un internato dal lunedì al venerdì mentre il weekend andava in una famiglia d’accoglienza. Silvia Toffanin le chiesto se questo stile di vita e la lontananza dalla sua famiglia fosse stato pesante. La ballerina ha dunque risposto che è stata fortunata perché ha incontrato una famiglia meravigliosa. Ed ha aggiunto:

“Io dico sempre che ho due famiglie”.

Il bilancio di Carola: “Ad Amici ho imparato tantissimo dal punto di vista umano”

Infine Carola ha tracciato un bilancio della sua esperienza vissuta ad Amici per ben 7 mesi. Un percorso che le ha insegnato tanto e che le ha regalato tantissimi momenti felici, ma anche alcuni attimi di sconforto. “Nel bene e nel male ho imparato tantissimo anche dal punto di vista umano” ha detto a Verissimo la ballerina. Adesso per lei si apriranno le porte del teatro. Il giorno dell’eliminazione, infatti, le è arrivata la proposta di lavorare nello spettacolo “Giulietta e Romeo” proprio con il ruolo della protagonista.