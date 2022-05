Anticipazioni Brave and Beautiful: Suhan viene rapita ma è un suo piano!

Spoiler della prossima settimana della soap di Canale5: Suhan viene presa in ostaggio da Turan

Grandi colpi di scena nelle prossime puntate di Brave and Beautiful e saranno orchestrate proprio da Suhan che progetterà un complesso piano. Nel dettaglio dalle anticipazioni si scopre che Riza sarà sempre più pericoloso e mentre continueranno le indagini per la morte di Salih, l’uomo si introdurrà nell’ospedale dov’è ricoverato il mendicante e riuscirà ad ucciderlo prima che Cesur riesca a parlarci. A questo punto l’Alemdaraglu andrà su tutte le furia ed accecato dalla rabbia rapirà Riza e lo rinchiuderà in una gabbia per costringerlo e farsi dire da lui tutta la verità. Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché Suhan, una volta scopertolo farà di tutto per convincere l’ex marito a libera l’uomo ed alla fine varrà presa in ostaggio da Turan.

Brave and Beautiful, anticipazioni nuove puntate: Suhan organizza un piano per proteggere Cesur

Dalle anticipazioni sulle prossime puntate della soap turca trasmessa da Canale 5 si scopre che in realtà è stata Suhan ad organizzare questo piano per farsi promettere da Riza che non avrebbe denunciato Cesur per questo rapimento. Insomma la ragazza agirà per proteggere e difendere il suo ex marito, del resto in precedenza aveva già fatto il doppiogioco fingendo di collaborare con la polizia per farlo arrestare. Ma come andrà il rapporto tra i due? Dagli spoiler si apprende che faglia di Tahsin confesserà a Cesur (reduce da un amaro colpo di scena) che il padre è gravemente malato e che gli resta poco da vivere. Questa confessione unita alla precedente sul fatto di non aver abortito sembrerà far riavvicinare i due, anche se molto presto sorgeranno nuove discussioni.

Anticipazioni prossima settimana sulla soap turca: Adalet minaccia Riza

Infine dagli spoiler della prossima settimana su Brave and Beautiful si scopre che Riza sarà comunque in pericolo. Adalet infatti lo minaccerà ed affermerà convinta che l’unico modo che hanno lei e Tahsin di liberarsi di lui è ucciderlo, ed in questo modo non avranno niente di cui preoccuparsi. Ed a proposito di Tahsin l’uomo sarà corteggiato da Hulya ma non gradando le sua avance la caccerà via alla tenuta.