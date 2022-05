Brave and Beautiful, anticipazioni: amaro colpo di scena per Cesur

Anticipazioni Brave and Beautiful nuove puntate: Cesur evade dal carcere

Continueranno i colpi di scena anche nelle prossime puntate della soap turca trasmessa da Canale5. Infatti dalle anticipazioni straniere si apprende che Cesur evaderà dalla prigione ma la sua fuga durerà poco perché verrà tradito da un personaggio impensabile. Andando con ordine dagli spoiler sulle nuove puntate si scopre che il ragazzo cadrà vittima del diabolico piano di Riza e verrà accusato ingiustamente per l’omicidio di Salih. Una volta in carcere, però, l’Alemdaroglu escogiterà un piano per uscire dal carcere. Convincerà gli inquirenti di essere lui il vero assassino e, fingendo di voler collaborare chiederà loro di portarlo sul luogo del delitto per consegnarli la pistola. Una volta sul posto, tuttavia, il ragazzo metterà a punto il suo piano, con l’aiuto di arma terrà sotto minaccia il PM e per questo riuscirà a fuggire facendo perdere le sue tracce.

Spoiler della soap turca trasmessa da Canale 5: Suhan tradisce di nuovo Cesur?

Una volta evaso l’Alemdaroglu cercherà di trovare delle prove per incastrare i veri colpevoli, ossia, Riza e soprattutto Tahsin. Tuttavia, dalle anticipazioni sulle prossime puntate di Brave and Beautiful si scopre che Suhan tradirà Cesur. Il PM Serhat chiederà aiuto alla ragazza per incastrarlo. La giovane, sconvolta e delusa dall’uomo che amava, accetterà di collaborare con la polizia per incastrarlo e così, quando gli farà visita il braccio destro dell’ex marito Rifat, gli consegnerà una scatolina con dentro una ricetrasmittente. Ma i colpi di scena non sono finiti qui. In seguito la polizia seguendo le intercettazioni si troverà nel nascondiglio e qui troverà solo Rifat. Il perché è intuitivo, la figlia di Tahsin ha finto di collaborare con gli inquirenti ma in realtà ha fatto il doppio gioco avvisando l’ex marito del pericolo.

Brave and Beautiful spoiler prossime puntate: i due protagonisti indagano sull’omicidio di Salih

Ed infine dalle anticipazioni delle nuove puntate della soap si apprende che Suhan dopo aver fatto arrestare Cesur si riappacificherà con lui ed i due indagheranno insieme sulla morte di Salih. Ma ovviamente le sorprese ed i pericoli non sono affatto finiti qui. L’appuntamento con la soap turca è dal lunedì al venerdì a partire dalle 16.20 su Canale5.