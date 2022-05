Anticipazioni Il paradiso delle signore 7: l’attore di Marco glissa sull’addio

La soap di Rai1 torna in onda a settembre: Marco ci sarà? Moisé Curia glissa

Continuano le indiscrezioni e le anticipazioni sulla prossima stagione de Il paradiso delle signore che andrà in onda a settembre. Le riprese inizieranno nei prossimi giorni ma al di là degli spoiler sulla trama in questi giorni circolano voci su quali personaggi rimarranno e quali invece diranno addio. E tra gli addii uno dei più clamorosi potrebbe essere quello di Marco di Sant’Erasmo. Il giovane nipote della contessa Adelaide ha fatto il suo ingresso nella soap in questa stagione. All’inizio è apparso freddo e calcolatore ed intenzionato a creare rapporti solo per convenienza. Nel corso delle puntate invece è cambiato fino ad innamorarsi di Stefani ed a chiederle di sposarlo. Insomma Marco dirà addio alla soap? Durante una lunga intervista concessa a Granelli La serie, il giovane attore ha glissato alla domanda.

Anticipazioni Il paradiso delle signore 7: Stefania e Marco lasceranno Milano?

Cosa succederà alla coppia nelle prossime puntate della soap di Rai1? Al momento le anticipazioni ufficiali non sono ancora uscite ma stando alle indiscrezioni riportate su molti siti sembra proprio che la nuova stagione si aprirà con la storia d’amore della coppia. I due saranno sempre felici e innamorati ma dovranno fare i conti con la furia di Gemma. La ragazza, infatti, continuerà ad essere infatuata del giovane e farà di tutto per mettere i bastoni tra le ruote alla coppia. E così la coppia potrebbe prendere la drastica decisione di lasciare Milano e quindi la soap. Tuttavia, gli attori al momento non hanno fornito spoiler anzi come suddetto Moisé Curia durante l’intervista sopra citata ha glissato sull’addio.

Spoiler sulla prossima stagione della soap: ci saranno Adelaide, Umberto e Vittorio

Insomma, non è ancora chiaro se Marco e Stefania, che ha il volto di Grace Ambrose, saranno nella settima stagione de Il paradiso delle signore. Quel che è certo, invece, è che non ci sarà Beatrice (Caterina Bertone) mentre sono stati riconfermati i veterani Vittorio (Alessandro Tersigni), Umberto (Roberto Farnesi) ed Adelaide (Vanessa Gravina). Mentre invece Giusy Buscemi ha detto la sua sul possibile ritorno di Teresa, protagonista delle prime due stagioni in prime time che attualmente vengono riproposte in replica nel pomeriggio di Rai1.